Cronenberg, os Dardenne, Skolimowski ou James Gray em Cannes

Dezoito filmes, “para já”, e entre eles quatro realizados por anteriores vencedores da Palma de Ouro, foram anunciados para a competição da 75ª edição do Festival de Cannes, que se realiza entre 17 e 28 de Maio. David Cronenberg, com Crimes of the Future, Arnaud Desplechin (Frère et Soeur), Kelly Reichardt (Showing Up), os irmãos Dardenne (Tori et Lokita), James Gray (Armaggedon Time) ou Hirokazu Kore-eda (Broker) concorrem à Palma de Ouro...