A colecção Mário Teixeira da Silva é muito mais do que fotografia

O Museu do Chiado mostra pela primeira vez em Portugal a colecção do fundador da galeria Módulo.

Instalada no átrio do Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do Chiado, em Lisboa, a instalação do artista belga Wim Delvoye é uma boa metáfora da vida e da colecção de Mário Teixeira da Silva, um histórico galerista português que tem a particularidade de ter começado a sua actividade em Maio de 1975, um ano depois da revolução de Abril.