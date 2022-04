Zorrinho elogia “articulação perfeita” com Seguro e Costa

Manuel Pizarro substitui Carlos Zorrinhos na coordenação dos eurodeputados socialistas. Zorrinho diz que que o seu trabalho foi facilitado pela “articulação perfeita” primeiro com António José Seguro, depois com António Costa.

Ao fim de sete anos e meio como presidente da delegação dos eurodeputados do PS no Parlamento Europeu e no grupo do Partido Socialista Europeu, Carlos Zorrinho vai ser substituído por Manuel Pizarro, numa eleição marcada para a próxima terça-feira, 19 de Abril, no dia em que o PS assinala o seu 49.º aniversário.