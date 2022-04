Novo OE2022 mantém o lastro da “geringonça”, como Costa prometeu

Creches gratuitas, aumento do salário mínimo, escalões do IRS, aumento das pensões com retroactivos a Janeiro, englobamento dos rendimentos de mais-valias mobiliárias, regime de trabalho em dedicação plena para o pessoal médico – este orçamento mantém o lastro da “geringonça”, com as medidas que o PS tinha negociado com bloquistas e comunistas na tentativa de conseguir a viabilização do Orçamento do Estado em Outubro passado. Já em clima de pré-campanha eleitoral, em Janeiro passado, António Costa prometia “executar integralmente todas as medidas de apoio à família e de incentivo às empresas que estavam previstas na proposta de Orçamento do Estado para 2022”.