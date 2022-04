Morreu o antigo ministro socialista Maldonado Gonelha

Ministro do Trabalho, no I e II Governo, e da Saúde, no IX Governo, tinha 86 anos.

Maldonado Gonelha, antigo ministro socialista do Trabalho e da Saúde dos governos de Mário Soares, morreu esta quarta-feira aos 86 anos, lê-se numa nota de pesar divulgada pelo PS.

“O PS manifesta o seu profundo pesar pela morte de Maldonado Gonelha, destacado militante e dirigente socialista, que foi ministro do Trabalho no I e no II Governo Constitucional, e ministro da Saúde no IX Governo Constitucional”, refere a nota do PS.

António Manuel Maldonado Gonelha, electricista de profissão, nasceu em Lisboa em 9 de Junho de 1935.

Segundo o PS, entre 1976 e 1987, Maldonado Gonelha foi eleito deputado à Assembleia da República, sempre pelo círculo de Setúbal, e presidiu à Comissão Portuguesa do Atlântico.

“Dedicou parte significativa da sua vida à gestão de empresas, tendo integrado o Conselho de Administração da EDP e a vice-presidência do conselho de administração da Lusitânia Companhia de Seguros e Lusitânia Vida. Foi também administrador do Montepio Geral”, acrescenta o PS.

Em termos de acção governativa, Maldonado Gonelha foi subsecretário de Estado do Trabalho no VI Governo Provisório, secretário de Estado do Trabalho no I Governo Constitucional e ministro desta pasta nos I e II governos constitucionais.

Ainda num executivo liderado por Mário Soares, desempenhou as funções de ministro da Saúde no IX Governo Constitucional, o do Bloco Central PS/PSD.