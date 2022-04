Militares e material portugueses foram de avião e barco alugados para a Roménia

Os 174 militares portugueses que vão integrar a missão da NATO Tailored Forward Presence para a dissuasão junto dos países da Aliança que fazem fronteira com a Roménia, bem como as toneladas de material já enviadas foram transportadas em aviões e barcos alugados para aquele país.

Ambos os contratos, no valor de 1,2 milhões de euros, por ausência de recursos próprios das Forças Armadas portuguesas e carácter de urgência serão suportados pelas verbas orçamentadas das Forças Nacionais Destacadas, noticiou esta quarta-feira o Diário de Notícias.

Assim, este foi o processo para garantir o envio dos recursos humanos e meios técnicos para a missão na Roménia, com os efectivos a partirem na Sexta-Feira Santa, 15 de Abril, do aeroporto de Figo Maduro a Craiova.

Nem todos os países da União Europeia e da NATO dispõem de estes meios de transporte pesados, sendo por isso comum o recurso a alugueres. Acresce o facto de, segundo afirmou na passada semana o chefe do Estado-maior do Exército, General Nunes na Fonseca, na entrada do estandarte à força que parte esta sexta-feira, ter sido em pouco tempo que se aprontou esta força, em princípio previsto para seguir para a Roménia no segundo semestre do ano.