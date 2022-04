Governo aumenta orçamento da Defesa em 2,5 %

O programa orçamental de Defesa Nacional para 2022 anota uma dotação de despesa total consolidada de 2450,7 milhões de euros, o que excede em 2,5% a execução provisória até final do ano passado, segundo indica a proposta do executivo para o Orçamento do Estado para 2022.

A mudança da situação política internacional na sequência da invasão russa da Ucrânia de 24 de Fevereiro, levou o articulado a uma referência concreta às Forças Nacionais Destacadas (FND) para o flanco leste da Aliança Atlântica, no âmbito da participação na operação enhanced Vigilance Active e na possível activação da operação Very High Readiness Joint Task Force no quadro da NATO.

Recorda-se que na próxima Sexta-Feira Santa, 15 de Março, 174 militares portugueses vão integrar a missão da NATO Tailored Forward Presence para a dissuasão junto dos países da Aliança que fazem fronteira com a Roménia, recorrendo a verbas já orçamentadas nas FND em 2021, por se tratar de uma missão já rotinada com a Aliança Atlântica.

“Durante o ano de 2022, o Ministério da Defesa Nacional pretende dar continuidade às medidas já em curso e adoptar novas medidas e projectos que contribuam para a melhoria da eficiência da despesa pública, alguns dos quais incluídos no Plano de Recuperação e Resiliência”, explica o relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Quanto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, de que agora é titular o ex-ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, está consignado um aumento de cerca de 4% face a 2021 para uma despesa total consolidada de 524,54 milhões de euros.