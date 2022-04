Não, obrigado!

A produção de energia eléctrica a partir do nuclear cresceu fortemente na década de 70, impulsionada pelo boicote árabe de 1973 e pelos riscos geopolíticos na maioria dos países produtores de petróleo. Actualmente, o Médio Oriente está institucionalmente um pouco mais tranquilo, a Venezuela e recentemente a Rússia complicaram e apareceram as emissões de CO2 como variável adicional.

Hoje algumas centrais chegam à idade da reforma, mas ainda não há solução consensual quanto ao destino final dos resíduos radioactivos, acrescentando-se entretanto o dos materiais do desmantelamento. Acidentes graves houve poucos, mas basta um único para as consequências serem potencialmente apocalípticas e, perdendo-se o controlo da besta, não há forma segura de a segurar. As novas centrais serão mais seguras, mas também muito mais caras. Há alguma incoerência entre esta evolução e equacionar prolongar o tempo de vida previsto das centrais antigas.

Chernobyl foi coisa soviética, um contexto que já não existe. Será? Fukujima, Japão, aconteceu num país muito organizado e disciplinado. Centrais em países como Egipto ou Paquistão terão sempre uma gestão e operação rigorosas e irrepreensíveis? Recentemente arrepiámo-nos com imagens de Chernobyl e Zaporijjia em teatro de guerra. Todos os locais nucleares do mundo estão a salvo destes cenários?

Pela lógica, racionalidade, preocupação com o ambiente, sustentabilidade do planeta e da humanidade: nuclear, não obrigado. Há alternativa, mantendo os nossos actuais padrões de vida? Não.

Carlos J F Sampaio, Esposende

“A guerra continua e a luta também”

A jovem advogada Carmo Afonso, revela, por vezes, nos seus textos aqui no PÚBLICO, pensamentos ambíguos, desajustados, dúplices e enviesados sustentados por lucubrações algo prosaicas e poéticas. Exemplo disso, v.g., é o caso do seu texto com o título em epígrafe (PÚBLICO, 8 de Abril), onde, a dado passo, escreveu (cito):” Por cada vez que alguém compara o BE e o PCP à extrema-direita morre um passarinho silvestre, seca uma flor campestre”. Ora, lendo o seu texto na íntegra, onde se destacam, a meu ver, oito exercícios de raciocínios despropositados e dubitativos, iniciados com a expressão “Faz sentido”, chega-se à conclusão que Carmo Afonso pretendeu, fundamentalmente, passar duas mensagens: uma lembrando que o PCP teve um papel importante na luta pela democracia (quem o nega?’) e todos devemos estar agradecidos; outra dando a entender que o Presidente Zelenskii não descura o apoio da extrema-direita (já num artigo anterior Carmo Afonso tentou esbater a imagem do presidente ucraniano insinuando que forças extremistas o têm respaldado). Curiosamente Carmo Afonso, no seu artigo, também afirma que “o PCP não verga perante o que lhe exigem que diga e que não quer dizer”. Extraordinário. Agora é que eu compreendo que o PCP quis mostrar solidariedade para com o povo da Ucrânia mas, fazendo birra, não quis dizer. Ou não seria assim e o Kremlin fala mais alto? E fico-me por aqui porque o espaço é exíguo e os textos de Carmo Afonso não me entusiasmam.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Desigualdades

As desigualdades sociais são cada vez mais gritantes, em que os que menos têm contribuem decisivamente através do sistema maquiavelicamente instituído para manter tais inqualificáveis assimetrias. Assim, em tempos de grandes privações, como peste e guerra, os mais desfavorecidos são as principais vítimas do “sistema”.

Então, por contrapartida à miséria e fome das maiorias, uns tantos obtêm lucros excessivos, ficando exponencialmente cada vez mais ricos, provindos de tais desgraças humanas, enquanto os mais pobres, mais pobres ficam.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

​Desculpem lá, mas foi a Ucrânia que foi invadida

A Rússia invadiu a Ucrânia não havendo justificação nenhuma para tal, assim como não há justificação para as atrocidades que os invasores russos têm praticado. Acontece que em Portugal alguns comentadores televisivos, civis e militares, e o PCP tentam justificar o injustificável chegando quase a afirmar que a culpa de tudo o que tem acontecido na Ucrânia é dos ucranianos. Já o povo diz “o pior cego é o que não quer ver”. Haja respeito pois, por muito que os defensores de Putin queiram, as “montagens” são infelizmente as fotografias da realidade que criminosos invasores deixaram no terreno. A verdade é uma e simples, a Ucrânia foi invadida sem motivo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora