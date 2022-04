Polícia de Nova Iorque oferece recompensa por informações sobre homem ligado ao ataque no metro

As autoridades não descrevem Frank R. James como “suspeito”, preferindo chamar-lhe “pessoa de interesse”, mas as investigações ao tiroteio que deixou 23 pessoas feridas, incluindo dez atingidas a tiro, no metro de Nova Iorque, concentram-se agora em encontrar este homem de 62 anos que alugou em Filadélfia a carrinha usada pelo atacante. A chave da carrinha foi encontrada junto à pistola Glock de 9 milímetros, três carregadores de munições, um pequeno machado, assim como um cartão de crédito com o seu nome, deixados na carruagem.

“Estamos a tentar encontrá-lo para determinar a sua ligação ao tiroteio do metro”, afirmou James Essig, chefe do departamento de investigação da polícia, numa conferência de imprensa. A carrinha alugada há alguns dias foi abandonada junto à linha de metro de Brooklyn onde o ataque aconteceu. A polícia encontrou-a ao fim do dia de terça-feira.

“Estamos a pedir ajuda a qualquer pessoa que tenha informação”, acrescentou Essig, anunciando uma recompensa de até 50 mil dólares em troca de informações que conduzam à detenção do suspeito atacante.

Os responsáveis da polícia de Nova Iorque e o FBI pedem especificamente ajuda a quem possa ter vídeos do local do ataque ou de outros locais que possam ajudar a investigação. Os esforços para deter o atacante estão a ser complicados pela falta de imagens das câmaras de vigilância da estação da Rua 36, que não estariam a funcionar normalmente. Pelo menos uma das câmaras não gravou nada.

Para além dos objectos encontrados no local do ataque, a polícia divulgou ainda imagens de um vídeo publicado por James no YouTube. Publicados pelo mesmo utilizador há vários vídeos em que um homem – o mesmo da fotografia divulgada pela polícia – discorre sobre raça e violência, por vezes relacionando estes temas com a actualidade (incluindo a invasão da Ucrânia) e com políticas do presidente da câmara de Nova Iorque, Eric Adams.

Num vídeo de 1 de Março, Adams é criticado por ter anunciado medidas de segurança para o metropolitano que envolviam a mobilização de polícias e funcionários que trabalham com saúde mental para retirar as mais de mil pessoas sem abrigo que procuram regularmente refúgio no metro.

Granadas de fumo por usar, gasolina e fogos-de-artifício também foram encontrados na cena do ataque. William Weimer, vice-presidente da empresa Phantom Fireworks, disse que um homem chamado Frank James de Milwaukee, Wisconsin, comprou fogos-de-artifício como os vistos numa fotografia do metro numa das suas lojas do Wisconsin, já em Junho do ano passado, escreve o jornal The New York Times.

Frank R. James viveu recentemente na Filadélfia, mas também em Milwaukee.

“Não vou parar até que a paz que nós merecemos se torne a nossa realidade”, afirmou na terça-feira à noite o presidente da câmara de Nova Iorque. Dizendo que o tiroteio transformou o metro de Brooklyn numa “zona de guerra”, lembrou que a violência provocada por armas de fogo é um problema dos Estados Unidos que Nova Iorque não pode resolver sem o resto do país. “Têm a minha palavra enquanto ex-polícia, nova-iorquino e vosso presidente da câmara de que nós vamos acabar com esta epidemia e capturar o responsável por este ataque”, garantiu Adams.

Adams foi eleito com a promessa de reduzir o crime, mas os crimes violentos e os incidentes com armas de fogo têm aumentado.

A arma encontrada no metro foi disparada pelo menos 33 vezes. Dez pessoas foram atingidas e cinco destas têm ferimentos graves, mas o seu estado é considerado “estável”. De acordo com Essig, o responsável da polícia, outras 13 pessoas “sofreram ferimentos relacionados com a inalação de fumo, quedas ou ataques de pânico”.