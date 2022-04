Le Pen promete retirar tropas francesas do comando da NATO

As tropas francesas vão deixar de estar à disposição do comando da NATO se a candidata da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, for eleita Presidente de França na segunda volta da eleição presidencial no país, no dia 24 de Abril.

Segundo a agência Europa Press, a candidata salientou, numa conferência de imprensa, esta terça-feira, que não irá denunciar o Artigo 5.º da NATO sobre segurança mútua. Desta forma, disse Le Pen, França continuará comprometida com o princípio de que um ataque contra um membro da NATO é um ataque contra todos eles.

Na prática, a decisão de Le Pen seria um regresso ao período entre 1966 e 2009, em que o Exército francês continuou a fazer parte da NATO, mas sem pôr as suas tropas à disposição do comando aliado.

Em 2017, durante uma visita ao Kremlin, Le Pen foi recebida de forma calorosa pelo Presidente russo, Vladimir Putin. Nessa altura – antes da segunda volta das presidenciais em França, que perderia para Macron –, Le Pen disse que se identificava com as políticas de Putin e do então Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A candidata da extrema-direita distanciou-se um pouco do Presidente russo desde o início da invasão da Ucrânia, a 24 de Fevereiro, mas continua a defender um corte absoluto com a política europeia em relação a Moscovo.

Esta quarta-feira, Le Pen disse também que, se for eleita Presidente de França, irá propor uma aproximação entre a NATO e a Rússia.

“Assim que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia acabar, com a assinatura de um tratado de paz, irei apelar à implementação de uma aproximação entre a NATO e a Rússia”, disse Le Pen.

A candidata falou ainda da sua posição sobre o futuro do eixo Paris-Berlim, dizendo que quer manter a proximidade entre os dois países apesar das “divergências estratégicas”. Segundo a agência Reuters, é possível que o fim dos exercícios militares conjuntos franco-germânicos seja uma prioridade para Le Pen.

“Eu manteria a política de reconciliação, sem seguir o modelo Macron-Merkel de cegueira francesa em relação a Berlim”, disse Le Pen.