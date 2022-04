Finlândia pode decidir adesão à NATO no prazo de semanas

A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO vai “aumentar a estabilidade” na zona do Mar Báltico, considera o Governo finlandês num relatório sobre a sua política de segurança publicado esta quarta-feira.

O documento não diz explicitamente que o país deve aderir à NATO, mas vai servir de base ao debate parlamentar sobre o assunto, que poderá estar concluído em poucas semanas. “Existem diferentes perspectivas e temos de analisá-las cuidadosamente. Não quero avançar com um calendário específico, mas penso que o nosso processo será bastante rápido, uma questão de semanas”, disse a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, em conferência de imprensa, ao lado da primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson.

Os dois países têm-se mantido historicamente neutros em conflitos armados, mas desde o início da invasão russa da Ucrânia que a discussão sobre uma possível adesão à NATO, considerada impensável até recentemente, ganhou novo fôlego.

O relatório finlandês antecede o sueco, que só deverá ser apresentado em Maio. Com a guerra na Ucrânia, “uma mudança fundamental aconteceu na segurança e no ambiente operacional da Finlândia e da Europa”, diz o documento.

Num momento em que, de acordo com o jornal Helsingin Sanomat, a adesão à NATO é vista com bons olhos por 59% dos finlandeses – um máximo histórico –, o relatório governamental sublinha as vantagens da entrada da Finlândia na Aliança Atlântica para o país. “O efeito dissuasor da Defesa finlandesa seria consideravelmente maior do que é actualmente, uma vez que teria como base as capacidades de toda a Aliança”, pode ler-se.

Actualmente, diz o documento, “a situação militar nas zonas fronteiriças com a Finlândia está calma”, mas “a Finlândia tem de estar preparada para o uso ou para a ameaça de uso de força militar contra si”. Mesmo que não venha a aderir à NATO, o país “terá de aumentar as suas capacidades defensivas e de segurança”, advoga o relatório

Ainda que o processo interno seja tão rápido como previsto por Sanna Marin, a efectiva adesão à Aliança Atlântica pode ser mais demorada. “Temos consciência de que o estatuto de membro não nasce espontaneamente. Todos os Estados-membros têm de aprovar, pode levar quatro ou 12 meses”, admitiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Pekka Haavisto.