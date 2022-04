Biden diz que Rússia está a cometer genocídio na Ucrânia

Anteriormente, Biden tinha referido que não acreditava que as acções da Rússia na Ucrânia representassem um genocídio, como têm vindo a defender as autoridades ucranianas, classificando-as antes como “crimes de guerra”. Agora, já fala em genocídio: “Parece-me ser assim”.

Joe Biden admitiu pela primeira vez que a invasão de Moscovo à Ucrânia equivale a um genocídio, depois de Vladimir Putin ter dito que a Rússia iria “ritmicamente e calmamente” continuar a sua operação no país vizinho e alcançar os seus objectivos.

O Presidente norte-americano usou o termo “genocídio” pela primeira vez num discurso numa fábrica de etanol no Iowa. Mais tarde, manteve a descrição enquanto se preparava para embarcar no Air Force One.

“O orçamento familiar ou a capacidade de abastecimento de combustível, nada disso deve depender de um ditador declarar guerra e cometer genocídio no outro lado do mundo”, salientou o chefe de Estado norte-americano, citado pela agência France-Presse (AFP).

Mas, na terça-feira, disse aos jornalistas que usou a expressão de forma intencional, acrescentando que “ia deixar os advogados decidir, internacionalmente, se o que está a acontecer se qualifica ou não” como genocídio. “Parece-me ser assim”, disse.

A definição das Nações Unidas de genocídio remete para “actos cometidos com a intenção de destruir o todo ou partes de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”. Para Biden, é isso que a Rússia está a fazer quando comete crimes na Ucrânia — como indicam as evidências disponíveis de massacre de civis em Bucha. Biden descreveu as acções russas como indo além de uma mera campanha militar contra um adversário, afirmando que se trata de um esforço organizado para apagar a identidade da Ucrânia enquanto Nação independente.

“Está a tornar-se cada vez mais claro que Putin está a tentar acabar com a ideia do que é ser ucraniano”, disse Biden. “Mais provas estão a surgir acerca das coisas horríveis que os russos estão a fazer na Ucrânia.”

Da parte de Volodimir Zelenskii chegou apreço pelas palavras de Biden, que classificou como as “palavras de um verdadeiro líder”. “Chamar as coisas pelo seu nome é essencial para fazer frente ao mal”, disse Zelenskii.

No discurso centrado nas consequências económicas da guerra, Joe Biden lamentou o aumento adicional da inflação causado pela invasão russa da Ucrânia e assegurou que “70% do aumento de preços em Março vem do aumento do preço da gasolina [Vladimir] Putin”.

A escalada dos preços para os consumidores atingiu em Março o ritmo mais rápido desde Dezembro de 1981, com 8,5% em relação ao mesmo mês de 2021, segundo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) revelado esta terça-feira pelo Departamento do Trabalho.

A taxa de inflação foi a mais alta desde Dezembro de 1981. Em Fevereiro, a inflação homóloga tinha ficado em 7,9%, segundo o índice de preços no consumidor publicado pelo mesmo departamento.