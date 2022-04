Telma Monteiro sobre acidente de viação: “Achei mesmo que era o fim”

Telma Monteiro, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes, atletas do Benfica, estiveram envolvidos num acidente de viação na A23, em Castelo Branco. A campeã europeia agradeceu as muitas mensagens que recebeu e diz que todos “estão bem”.

A judoca Telma Monteiro disse esta quarta-feira que o acidente de viação em que esteve envolvida nesta terça-feira foi “o maior susto” da sua vida e que achou “mesmo que era o fim”. No Instagram, a judoca agradeceu as muitas mensagens que recebeu e disse estar bem, apesar de ter “alguns hematomas e dores no corpo”.

Telma Monteiro, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes, atletas do Benfica, estiveram envolvidos num acidente de viação na A23, em Castelo Branco. Os judocas do projecto olímpico do clube lisboeta e da selecção nacional seguiam numa carrinha após terem estado num estágio na zona de Castelo Branco, quando se deu o acidente, ao final da tarde.

“Ontem sofri um acidente de viação como alguns já sabem, juntamente com alguns amigos. Foi o maior susto da minha vida, num momento achei mesmo que era o fim. Mas o mais importante é que tudo terminou da melhor forma. Sou uma apaixonada pela vida e estou extremamente grata por ter acordado esta manhã para mais um dia. É só a vida a lembrar-nos mais uma vez a bênção que é estar aqui e que não podemos deixar nada por fazer, nada por dizer. É tudo demasiado precioso para desperdiçarmos esta jornada fantástica. Sejam e façam o que vos faz feliz”, escreveu Telma Monteiro.

Os atletas, que estavam acompanhados de uma funcionária de um clube local e de uma outra atleta da formação do Benfica, foram transportados ao hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, onde fizeram exames complementares “por precaução”, mas não apresentaram ferimentos graves e tiveram alta ao final da tarde.

Telma, seis vezes campeã europeia e 15 vezes medalhada em Europeus, o mesmo número das participações que tem, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes fazem parte da selecção que ainda este mês, entre 29 de Abril e 1 de Maio, deverá competir nos Europeus de judo, em Sófia.