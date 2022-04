Em família: do espaço às ondas, há dinossauros e outros mundos encarrilados em canções

EXPOSIÇÕES

Dinosauria Experience

14 de Abril a 20 de Maio

Para lá dos dentes e garras que “enfeitam” a entrada da Alfândega do Porto, há uma manada de dinossauros das mais diversas espécies, prontos a rugir e surpreender os visitantes com os seus movimentos. Réplicas realistas e animatrónicas de Tyrannosaurus, Triceratops, Stegosaurus, Ankylosaurus, Pachycephalosaurus, Iguanodon, Brontosaurus, Baryonyx, Velociraptor, Spinosaurus e muitos outros surgem em quadros fiéis aos seus habitats, acompanhados por informações sobre os seus hábitos e comportamentos, bem como características da era em que viveram. Pensada para famílias, a experiência convida ainda os pequenos aspirantes a paleontólogos para ver e até escavar fósseis e esqueletos. A exposição está aberta todos os dias (das 16h às 20h nos dias úteis e a partir das 10h aos fins-de-semana e feriados), com a viagem no tempo a custar entre 6€ a 10€ (grátis até quatro anos). Por enquanto, estes gigantes pré-históricos só podem ser vistos na Invicta, mas está prometido para breve o anúncio de novas datas e locais.

Outros Mundos

8 de Abril a 1 de Maio

Dos anéis de Saturno a um eclipse do Sol pela Terra, passando por outros fenómenos que a vista humana nunca alcançaria sem os seus “embaixadores robóticos” enviados ao espaço, esta é uma exposição para conhecer “o legado visual que a exploração espacial nos proporcionou” e “explorar a beleza e a diversidade das paisagens oferecidas pelos astros que constituem o Sistema Solar”, anuncia a organização. É também uma oportunidade para testemunhar “um capítulo singular na história da fotografia”. Na Praça Luís de Camões, na Guarda, estão expostas 40 imagens em grande formato. Provenientes de captações feitas pela NASA e pela sua congénere europeia, foram alvo de selecção e tratamento por um artista que se move neste encontro da ciência com a arte: o fotógrafo, cineasta e escritor Michael Benson. Podem ser vistas a qualquer hora do dia ou da noite, com entrada livre. Os mais curiosos e interessados podem participar nas visitas guiadas que acontecem todos os sábados (às 16h30) e domingos (às 11h) ou marcar uma viagem em grupo durante a semana (segunda a sexta, das 9h30 e 13h30 e das 16h às 18h; 215562495).

SpongeBob

8 de Abril a 8 de Junho

Imagine um “SpongeBob Squarepants Vitruviano”, à moda de Leonardo da Vinci. Ou metido n’A Criação de Adão, de Miguel Ângelo. Nem A Persistência da Memória, de Dalí, escapa à intrusão do famoso personagem criado pelo biólogo marinho e animador Stephen Hillenburg. Estas e outras “obras de arte” são exibidas no primeiro piso do centro comercial Nova Arcada, em Braga. Ao todo, há 18 telas para apreciar. Estendida a cerca de 760 metros quadrados e dividida em seis áreas, a exposição contempla ainda uma zona com “jogos, enigmas, puzzles e outros desafios”, outra para assistir a episódios da série infantil do canal Nickelodeon e, claro, um selfie spot para tirar fotografias com o ídolo esponjoso. Há ordem para mergulhar em Bikini Bottom de segunda a sexta, das 14h às 20h, e ao fim-de-semana (e feriados), das 11h às 20h, com entrada livre.

Foto Exposição SpongeBob DIANA SANTOS

TEATRO

O Principezinho

Desde 12 de Março

Aterrou no Teatro Maria Matos, em Lisboa, o menino vindo de um planeta distante, onde tinha uma rosa para cuidar, que se cruza no deserto com um piloto que ali se despenhou e muda para sempre a visão dele sobre os laços entre as pessoas. A história escrita por Antoine de Saint-Exupéry, que tantas vidas e gerações tem tocado desde a sua publicação, é transposta para palco numa versão de João Duarte Costa, enriquecida com canções e efeitos visuais de video mapping. Mariana Pacheco, Paulo Vintém, Joana Brito Silva, José Lobo e Diogo Bach dão vida ao conto. A peça, para maiores de três anos, está em cena aos sábados, das 11h às 16h, e aos domingos, às 11h. O preço dos bilhetes vai de 16€ a 20€.

Sibí e Pip, Uma Viagem Entre as Pequenas Palavras de Pessoa

16 e 17 de Abril

Era uma vez um menino com uma imaginação tão fértil que viria a ser poeta, jornalista, publicitário e muitas outras coisas… Até outros “eus”. Foi esse menino, chamado Fernando Pessoa, que inspirou Jorge Soares a escrever o texto desta peça infantil (onde também é encenador) que a Acta - A Companhia de Teatro do Algarve leva ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. Tem como ponto de partida escritos do próprio Pessoa, redigidos para crianças ou quando ainda o era. Sibí, “um pássaro inventor de palavras”, e Pip, “o secretário do escritor, guardador da sua arca e dos seus papéis”, são os guias deste encontro com “aquele poeta de chapéu e ar sempre tão circunspecto [que] tinha, afinal, um espírito de menino ladino”, anunciam. Para ver sábado, às 16h, ou domingo, às 11h, por 10€ (M/3).

Alice no País das Maravilhas

19 de Abril

Esta é a história surreal de uma menina que persegue um coelho atarefado, cai num buraco e descobre um mundo habitado pelo fantástico e absurdo. Não há limites para a imaginação. Para a lógica muito menos. E tudo tem um simbolismo qualquer. O clássico de Lewis Carroll é levado à cena pelo Gatem - Espelho Mágico, com encenação de Miguel Assis. às 11h, no Fórum Luísa Todi, em Setúbal. É dirigido a maiores de três anos e cobra 3€ à entrada.

MÚSICA

Mais Alto!

19 de Abril

Francisca Cortesão e Sérgio Nascimento juntam-se para celebrar o poder da música e chamar os mais novos a reflectir sobre a força das canções nos momentos em que os cidadãos têm de se fazer ouvir. José Mário Branco, Caetano Veloso, Xutos & Pontapés e B Fachada entram nas partituras deste espectáculo com ecos de Abril, marcado para as 19h (ou 10h para escolas), no Convento de São Francisco, em Coimbra (M/6), com entrada gratuita, mediante o levantamento prévio do bilhete. A Cortesão e Nascimento juntam-se Afonso Cabral e Inês Sousa na interpretação. Isabel Minhós Martins, da Planeta Tangerina, encarrega-se de ir comentando.

Foto Mais Alto!

Dedos e Toques de Bebés

16 de Abril

A dança entra por um concerto para bebés adentro, cortesia de Clara Leão, coreógrafa que “imaginou que todos poderiam dançar naquela arena de fraldas” a partir do momento em que “olhou com mais atenção os dedos dos saxofonistas e dos bebés” e se deixou “embalar pelo fole do acordeão enquanto as mães embalavam o mais precioso dos públicos”. Conduzida por Paulo Lameiro, a experiência está à espera das famílias neste sábado, às 16h, na Casa da Cultura Teatro Stephens, Marinha Grande. A entrada de cada bebé e seu adulto no “baile” custa 7,50€, ficando a 5€ para acompanhantes.

PASSEIOS

Comboio histórico do Vouga

15 e 16 de Abril

Mais conhecido como Vouguinha, o comboio faz-se aos carris para celebrar a Páscoa a todo o vapor. Carruagens dos princípios do século passado, puxadas pela locomotiva da casa alemã Henschel & Sohn, circulam entre Aveiro (ida às 9h) e Macinhata do Vouga (volta às 12h15), com paragem em Águeda. A passagem custa 35€ (25€ para crianças dos quatro aos 12 anos), com direito a viagem com animação musical, uma mostra de produtos regionais e uma visita guiada ao Museu Ferroviário. Todas as informações (e bilheteira online) estão aqui.

Golfinhos no Tejo

12 de Abril a 30 de Setembro

É uma daquelas notícias boas e até enternecedoras que surgem de tempos a tempos, qual sinal de esperança (e alerta), especialmente perante um mundo envolto em pandemia e alterações climáticas: o regresso dos golfinhos ao Tejo. Este ano, voltaram mais cedo. E, se essa notícia é boa, melhor se torna quando podemos vê-los de perto. Lembrando que “Lisboa é a única capital europeia onde se podem observar golfinhos em meio selvagem” e aproveitando as férias da Páscoa, o Oceanário de Lisboa volta a associar-se aos skippers da academia Terra Incógnita para lançar uma nova ronda de passeios de avistamento dos cetáceos. A bordo de uma lancha, onde um biólogo marinho vai conduzindo a observação e lançando curiosidades, vêem-se também outras espécies do estuário, “como gansos-patolas, andorinhas-do-mar, corvos-marinhos e, por vezes, até tubarões”. Com cerca de três horas de duração e partida da Doca de Alcântara, em Lisboa, a viagem faz-se em qualquer dia da semana, às 9h30, por 48€ para crianças dos seis (idade mínima) aos 12 anos e por 60€ para adultos, mediante marcação. Da parceria resulta também a possibilidade de combinar o passeio no rio com uma visita, já em terra, ao Oceanário. Nesse caso, o passaporte fica, respectivamente, em 57€ e 87€, com direito a uma t-shirt #SeatheFuture.