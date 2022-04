Smart #1 assinala o renascimento da marca, agora “made in China”

É no centro do escuro espaço desactivado de uma estação de comboios, no centro de Berlim, que se destaca, iluminado, o Smart #1 — lê-se “Smart hashtag one”, num piscar de olho ao mundo digital e em rede, em que já vivemos. À primeira vista, não parece um Smart. Não é pequeno, nem tem os tradicionais dois ou quatro lugares, as formas redondas desvaneceram-se e alongaram-se para um cinco lugares, com design germânico, mas totalmente feito na China, revelando assim a parceria entre a alemã Mercedes-Benz e o grupo chinês Geely.

A marca é partilhada pelos dois grupos, unidos em 2019, que começaram desde o primeiro momento a trabalhar num SUV eléctrico. Com a pandemia, muito desse trabalho passou a ser feito à distância e foi assim que as várias equipas dos dois países foram desafiadas a criar um automóvel diferente, mas que não perdesse as características que distinguem a marca, conhecida pelo design. O resultado apresentado é o “renascer” da Smart, reconhece o CEO da marca Dirk Adelmann ao PÚBLICO, acrescentando que este não passa apenas pela apresentação de um novo modelo, mas também por uma mudança na forma como se chega ao consumidor. “Este é o renascer da marca, queremos ver a reacção das jovens famílias e das pessoas em geral porque vamos passar a fazer a venda directa, apostando no e-commerce.”

Dirk Adelmann explica que o modelo foi construído numa plataforma que pode ser usada para outras propostas, maiores ou mais pequenas, deixando em aberto se a Smart voltará a pensar na produção de um modelo de dois lugares. O novo SUV — que poderá ser visto em Lisboa nos próximos dias 12 e 13 de Maio, mas que só chegará ao mercado em Março do próximo ano — vai começar a ser produzido em Agosto e é expectável que, do momento em que é encomendado (o cliente poderá fazê-lo a partir de casa) à chegada à porta de casa (como se de uma qualquer outra encomenda feita online se tratasse) possam demorar até cinco semanas. Nunca mais, garante Bernardo Villa, CEO da Smart Portugal. O preço será conhecido em Setembro, mas Adelmann garante que será “muito competitivo”.

Kai Sieber, responsável pelo design da marca há duas décadas, explica que as bases para criar as linhas do novo modelo foram três palavras, “amor, puro e inesperado”, justificando que as “linhas cheias e surpreendentes” sempre foram a imagem de marca da Smart e que essas permanecem, bem como pormenores do interior e exterior. Por exemplo, as duas cores, uma para a carroçaria e outra para o tejadilho, ou o interior onde os bancos lembram os actuais, pelo seu volume e formas arredondadas. Com três níveis de equipamento, vão ser lançadas nove cores e há a possibilidade de o cliente personalizar o carro (por exemplo, no interior, em termos de luminosidade, há 64 cores e 20 níveis de luminosidade disponíveis).

Foto DR

Bernando Villa resume com entusiasmo: “É o maior Smart que já viu a luz do dia.” Tem 4270 mm de comprimento, distância entre eixos de 2750 mm e jantes máximas de 19 polegadas. E, assim sendo, além dos cinco lugares, tem também uma bagageira com 411 litros de capacidade. Mas é a tecnologia, fruto da experiência da Geely, que torna este modelo diferente, acredita a marca. Esqueça a chave para abrir portas ou ligar o motor; tudo funciona através de uma aplicação — o carro pode ser partilhado com até cinco pessoas e cada uma tem a sua conta pessoal que está protegida. Por exemplo, quando o pai entra no carro, o interface pode lembrar-lhe que tem uma reunião dali a uma hora e o local da mesma; e quando é a vez de a filha usar o Smart, o interface conhece os seus gostos e adequa a luminosidade ao seu gosto. Há um avatar, uma raposa, que é definido como um “companheiro inteligente com controlo de voz baseado em inteligência artificial”.

Foto DR

E como se trata de um carro eléctrico, as especificações de lançamento revelam uma performance máxima de 200 kW (270cv) e a capacidade de carregamento com corrente alternada (CA), de 10 a 80%, em três horas. Com o carregamento super-rápido de corrente contínua (CC), isto pode ser realizado em menos de meia hora. A autonomia é de até 440 quilómetros. E Dirk Adelmann explica que a Smart fez inúmeras parcerias, da ALD, para a área do leasing, à Digital Charging Solutions (DCS) para o carregamento do carro. Neste caso, com o Smart #1, o cliente recebe um cartão de carregamento da DCS, que pode ser usado onde quiser, revela Saskia Oboril-Klein, responsável pelo Desenvolvimento de Negócio da Smart Europa.

DR DR DR Fotogaleria DR

E terá o consumidor confiança num produto “made in China"? Bernardo Villa lembra que a qualidade Smart “é reconhecida pela sua associação aos padrões de design e qualidade associados à Mercedes-Benz”, além disso, trabalha com fornecedores internacionais de “topo de confiança, obrigados a estabelecer um sistema de gestão de qualidade e responsáveis pela manutenção do objectivo de defeitos ‘zero’”. Entre estes fornecedores estão a Continental, Magna, Hella, Qualcomm, etc.. Por isso, conclui: “A nova geração de veículos Smart irá satisfazer os padrões globais de qualidade que são característicos de um automóvel premium de classe mundial, mantendo simultaneamente padrões de segurança extremamente elevados.”

O PÚBLICO esteve em Berlim a convite da Smart