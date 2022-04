Óbidos chama todos os viajantes: Latitudes volta com literatura e viagens, gastronomia e vinho

O Festival Latitudes regressa a Óbidos para a quarta edição, após dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, com cerca de 40 propostas que juntam literatura e viajantes entre os dias 21 e 24.

Nesta edição, o festival dedicado à literatura de viagens aposta num encontro entre a gastronomia, o vinho, os livros e a música, na exposição “Sketch Tour Portugal” e na inauguração da segunda residência literária, dedicada ao poeta Ruy Belo (1933-1978).

“Durante quatro dias, Óbidos transforma-se numa festa consagrada à Literatura, acolhendo todos os viajantes”, afirma a vereadora da Cultura, Margarida Reis, citada na nota de imprensa da autarquia, explicando que o evento tem “um tema abrangente, actual e com muita necessidade de reflexão e partilha de ideias, principalmente após um período de confinamento”.

No primeiro dia, realiza-se um jantar literário inspirado numa "Viagem a Portugal", a partir da obra de José Saramago (1922-2010), a apresentação da edição especial da obra homónima do Nobel da Literatura de 1998, a inauguração da exposição “Sketch Tour Portugal”, que dá nome ao livro apresentado no próprio dia, e a conferência “Turismo Literário enquanto produto turístico”.

Juntando literatura e viagens, o segundo dia é dedicado a uma aula aberta sobre literatura de viagens, a uma palestra sobre mulheres viajantes e à inauguração da exposição de pintura “Voar”, de Carlos Viseu.

O programa do terceiro dia é reservado a conversas sobre literatura de viagens e antropologia, crónicas de viajantes, mulheres viajantes, à apresentação da série documental “Viagem a Portugal", com o realizador Ivan Dias, e à tertúlia sobre a viagem a Marrocos, inspirada pelo escritor norte-americano Paul Bowles (1910-1999), autor de “O Céu que nos Protege”, que aí viveu e morreu.

No último dia, o programa tem previsto uma conferência sobre a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, empreendida há um século por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, uma palestra sobre o itinerário “Bowlesiano” em Portugal e a apresentação do livro “Os Retornados de Xangai - Histórias de Portugueses no Oriente”, por António Caeiro.

Pelo meio, acontecem exposições, “workshops” de fotografia, oficinas literárias, leitura de contos, uma feira do livro e espectáculos de música e dança.

O Latitudes é organizado pela Câmara Municipal de Óbidos, no distrito de Leiria, em pareceria com a Óbidos Criativa, a Ler Devagar e a Associação Óbidos Vila Literária, e insere-se na estratégia de promover Óbidos enquanto vila literária.