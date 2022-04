Refinaria de lítio da Galp e Northvolt será instalada em Setúbal

De uma lista inicial com 30 localizações possíveis, as parceiras Galp e Northvolt escolheram Setúbal para instalar a futura unidade de processamento de lítio que tem arranque comercial previsto para 2026, esperando-se que possa criar 200 postos de trabalho qualificados e outros três mil indirectos.

“A Galp e a Northvolt seleccionaram a cidade portuária de Setúbal como local para a instalação da fábrica de conversão de lítio da joint venture Aurora, que pretende ser a rampa de lançamento para o desenvolvimento de uma cadeia de valor integrada de baterias de lítio na Europa”, anunciaram as empresas em comunicado.

A localização escolhida, “no Parque Industrial Sapec Bay, tem acesso a infra-estruturas, caminhos-de-ferro, instalações portuárias e a localização ideal para obter reagentes e reutilizar subprodutos”, explicaram.

A parceria Aurora Lith, que foi anunciada pelo consórcio luso-sueco em Dezembro, prevê um investimento de 700 milhões de euros numa “refinaria” capaz de produzir entre 28 mil e 35 mil toneladas por ano de hidróxido de lítio – o bastante para o fabrico de 50 gigawatts hora (GWh) de baterias por ano, suficientes para 700.000 veículos eléctricos, segundo as empresas.

A decisão final de investimento está prevista para final de 2023 e, até lá, o consórcio ainda aguarda para saber se terá acesso a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através da candidatura às chamadas agendas mobilizadoras, cujos resultados se espera que sejam divulgados no início do Verão. Na apresentação da candidatura, no final do ano passado, a Galp chegou a apontar Sines como a localização da refinaria.

“Setúbal merece este investimento”, afirmou o presidente da autarquia, André Martins, citado no comunicado. “A Câmara Municipal de Setúbal e as juntas de freguesia têm investido na qualificação deste território”, afirmou o autarca da CDU, sublinhando as “áreas industriais qualificadas, boas acessibilidades rodoviárias, ferroviárias e portuárias” do município.

O Grupo Sapec, que dá o nome ao Parque Industrial “Sapec Bay”, foi criado em 1926 para explorar as minas de pirite do Lousal, em Grândola.

Hoje, de acordo com a informação disponibilizada pela empresa, prestam-se aqui vários serviços que incluem a “disponibilização de soluções e distribuição de produtos químicos para a indústria”, serviços “de logística multimodal” e “serviços de logística portuária”, incluindo cais de granéis sólidos e líquidos.

Energia limpa substitui gás

As empresas asseguram que a futura fábrica de Setúbal será “uma das maiores e mais sustentáveis da Europa” e “utilizará um processo de conversão comprovado, aproveitando os recentes avanços e tecnologias de processamento para aumentar a sustentabilidade e eficiência da operação”.

Além disso, recorrerá a “energia verde para alimentar o processo de conversão, minimizando assim a dependência do gás natural como acontece na abordagem convencional”.

Do volume de hidróxido de lítio a produzir em Setúbal, metade será comprado pela Northvolt e utilizado na “gigafábrica” (nome que provém da unidade de medida Giga, equivalente a mil milhões) de Skellefteå, no norte da Suécia, onde a produção de células para baterias arrancou no final de Dezembro, tendo como principais clientes as alemãs BMW e Volkswagen (que tem 20% da Northvolt).

O destino do restante será decidido pela joint-venture, estando em aberto a possibilidade de ser vendido a outras entidades ou de ser adquirido na totalidade pela sócia sueca.

É também no distrito de Setúbal, especificamente em Palmela, que se encontra a Autoeuropa, uma das 14 fábricas do grupo Volkswagen, que é accionista da Northvolt.

Em Palmela, são produzidos os modelos T-Roc, Sharan e SEAT Alhambra e a fábrica portuguesa não tem estado na lista de fábricas onde o grupo admite vir a investir na produção de veículos eléctricos, como é o caso das fábricas de Pamplona e Martorell, em Espanha.