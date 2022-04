Governo sobe isenção no IRS para 9415 euros e ajusta regras para evitar “regressividade”

Governo ajusta regras do mínimo de existência e cria salvaguarda para evitar que trabalhadores com aumentos fiquem com um salário líquido mensal inferior por causa das taxas de retenção.

A proposta do Orçamento do Estado para este ano traz uma novidade no IRS em relação à iniciativa original chumbada em Outubro no Parlamento.

O executivo vai aumentar o chamado “mínimo de existência” no IRS para 9415 euros e, ao mesmo tempo, quer ​alterar as regras de funcionamento deste mecanismo de isenção total ou parcial do imposto, para evitar situações de regressividade fiscal, em que os trabalhadores deixam de ser abrangidos por esta norma ao beneficiarem de um aumento salarial.

O mínimo de existência é a regra do IRS que garante que um trabalhador ou um pensionista de baixos rendimentos fica isento de imposto ou beneficia de uma redução do IRS na proporção necessária para que o seu rendimento líquido anual não seja inferior a um determinado valor mínimo.

Esse limiar varia em função do resultado de uma fórmula que está ligada ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS) ou ao valor anual do salário mínimo nacional se o resultado dessa primeira indexação for inferior à soma anual da retribuição mínima.

Por enquanto, esse mínimo está nos 9870 euros (o equivalente a 14 vezes o salário mínimo de 2022), o que significa que o rendimento líquido de um contribuinte, depois de aplicadas as taxas do IRS, não pode ser inferior a esse valor. Seria esse o valor que serviria de referência para este ano, não tivesse o Governo anunciado agora que pretende aumentar este tecto para 9415 euros anuais.

Esta subida vai abranger 250 mil agregados que estão “imediatamente acima do valor do salário mínimo nacional”, anunciou o novo ministro das Finanças, Fernando Medina, na conferência de imprensa de apresentação do orçamento.

Na proposta da lei, o Governo diz que irá avaliar “a introdução de alterações ao mecanismo do mínimo de existência” para “prosseguir a valorização” deste limiar e para corrigir os “elementos de regressividade que desincentivam o aumento de rendimento dos trabalhadores, em particular dos rendimentos próximos” do salário mínimo, actualmente nos 705 euros.

Na iniciativa que o novo ministro das Finanças, Fernando Medina, entregou no Parlamento nesta quarta-feira, o Governo diz ainda querer avaliar uma forma de evitar que os trabalhadores que beneficiam de aumentos salariais ficam com um salário líquido mensal inferior ao que recebiam anteriormente, pelo facto de saltarem para a taxa de retenção na fonte seguinte (que é um mecanismo distinto da forma de tributação progressiva do IRS, usado no cálculo final do imposto, em que essa perda não acontece quando há uma valorização salarial).

Na proposta, o Governo compromete-se a criar “um procedimento que permita a aplicação de uma taxa de retenção na fonte mais adequada à situação tributária do sujeito passivo, nas situações em que, por via de um aumento da remuneração, da aplicação das tabelas aprovadas ao abrigo do artigo 99.º-F do Código do IRS, resulte um rendimento líquido mensal inferior ao anteriormente obtido”.

Esta última decisão acontece depois de, este ano, o Governo ter sido obrigado rever as tabelas de retenção que tinha aprovado para 2022 ao verificar que esse agravamento mensal se verificava com alguns trabalhadores e pensionistas.