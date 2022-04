Apoio social à compra de alimentos abrangerá mais 68 mil famílias

Governo decidiu alargar o âmbito da medida, que vai abranger 830 mil agregados familiares, mais 68 mil do que inicialmente previsto.

O apoio extraordinário de 60 euros para mitigar o aumento dos preços dos alimentos vai chegar a mais 68 mil famílias do que estava previsto inicialmente. Ao todo, serão 830 mil os agregados a receber esta prestação extraordinária.

O número foi confirmado nesta quarta-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2022.

Num primeiro momento, o apoio foi criado para os 762.320 agregados familiares que em Março beneficiavam da tarifa social de electricidade.

Mas perante as críticas à forma como a medida foi desenhada, excluindo as famílias em situação vulnerável que não tinham o contrato de fornecimento de electricidade em seu nome, o Governo decidiu alargar o universo de beneficiários.

Assim, o apoio passou a abranger as famílias que recebem prestações sociais mínimas (como o Rendimento Social de Inserção, o Complemento Solidário para Idosos ou os primeiros escalões do abono de família) e não beneficiam da tarifa social de electricidade, num total, soube-se agora, de 67.680 agregados.

As famílias inicialmente identificadas receberão o apoio da Segurança Social no próximo dia 29 de Abril. Já estes cerca de 68 mil novos beneficiários só em Maio terão acesso à prestação. Com Rafaela Burd Relvas