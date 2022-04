Meias-finais da Champions serão um assunto entre ingleses e espanhóis

O resultado dos quartos-de-final da Liga dos Campeões deu origem a umas meias-finais que terão dois embates entre clubes ingleses e espanhóis. Depois de Real Madrid e Villarreal terem carimbado o seu passaporte na véspera, nesta quarta-feira foi a vez de duas equipas inglesas – Liverpool e Manchester City - assegurarem o seu lugar na etapa que antecede a final da Champions.

Após terem eliminado o PSG, o Real Madrid tem encontro marcado com o Manchester City. A atravessar um excelente momento de forma, com Karim Benzema e Vinicius Junior a destacarem-se num “onze” recheado de estrelas, os “merengues” vão tentar conquistar pela 14.ª vez o mais importante troféu europeu de clubes.

Pela frente terão, provavelmente, a melhor equipa inglesa do momento. Pelo menos é ela que lidera a Premier League, ainda que apenas com um ponto de vantagem sobre o seu mais directo perseguidor. O Manchester City apurou-se para as meias-finais da Champions depois de dois duelos com o Atlético de Madrid que renderam apenas um golo. E foi graças a esse golo, apontado na partida da primeira mão, que os “citizens” vão tentar chegar à partida decisiva de uma competição que nunca venceu, num contraste gritante com o historial do seu opositor.

Na outra meia-final estará a equipa que surpreendeu toda a Europa ao afastar o Bayern Munique. E os alemães não foram os únicos “gigantes” a caírem aos pés do Villarreal, pois já antes a Juventus também tinha ido ao fundo, atingida por este “submarino amarelo”. No seu estádio cabe metade de toda a população de Villarreal (cerca de 52 mil habitantes), mas a “pequenez” deste emblema, cujo melhor resultado que conseguiu nas provas europeia foi a conquista da Liga Europa em 2020/21, deve deixar o Liverpool de sobreaviso se os “reds” quiserem vencer pela quinta vez no seu historial a Liga dos Campeões.