Em 2022, Governo vai gastar menos com o desporto do que em 2019

Executivo pretende afirmar Portugal no contexto desportivo internacional mas vai gastar menos dinheiro no sector do que há três anos.

O Governo fixou em 43,1 milhões de euros o valor da despesa no sector do desporto para este ano, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado (OE2022), entregue nesta quarta-feira na Assembleia da República.

O montante representa um aumento de 3,1 milhões de euros em relação a 2021 e de 2,1 milhões de euros face a 2020, dois anos muito marcados pela pandemia de covid-19, mas é inferior em 6,9 milhões de euros ao orçamentado em 2019.

“O Governo vai continuar a potenciar o contributo do desporto, concentrando a sua actuação em dois objectivos estratégicos principais: afirmar Portugal no contexto desportivo internacional e colocar o país no lote das 15 nações europeias com cidadãos fisicamente mais activos, na próxima década”, lê-se no Programa do Governo divulgado no início do mês.

O ministro das Finanças entregou hoje no parlamento a proposta de OE2022 que mantém a economia numa rota de recuperação, ao mesmo tempo que procura mitigar os impactos da escalada de preços devido à guerra na Ucrânia.