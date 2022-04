FC Porto vence clássico e iguala Sporting na Liga

No jogo grande do Grupo A da II fase regular da Liga portuguesa de basquetebol, o FC Porto venceu no pavilhão do Sporting, em Lisboa, por 66-76, e alcançou o rival no segundo lugar da classificação, ambos com 44 pontos.

Rashard Odomes, com 14 pontos e 23 ressaltos, foi a grande figura dos “dragões”, enquanto do lado dos “leões” foi Mike Fofana que esteve em destaque, ao somar 21 pontos e sete ressaltos.

Já o Benfica, que lidera a tabela com 47 pontos, sentiu dificuldades para se impor à Oliveirense no pavilhão da Luz (76-75). As “águias” perderam três dos quatro parciais, tendo feito a diferença no terceiro, ao conseguirem um 27-13 que foi decisivo no resultado final.

Wendell Lewis fez um duplo-duplo para as “águias” (14/11), tal como Shaun Willett para a Oliveirense (19/13). Na próxima jornada, no sábado, haverá um Benfica-Sporting no pavilhão da Luz.