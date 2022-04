Benfica fora da Champions após empate em Liverpool

O Benfica está fora da Liga dos Campeões. Depois da derrota há uma semana na Luz por 1-3, os “encarnados” empataram nesta quarta-feira em Anfield (3-3) com o Liverpool, em jogo da segunda mão dos quartos-de-final. Tal como acontecera no primeiro embate, o Benfica conseguiu dividir o jogo em alguns momentos, mas a formação orientada por Jurgen Klopp, apesar do empate, nunca deixou de estar no controlo da eliminatória e segue justamente para as meias-finais, onde irá encontrar o convidado-surpresa desta Champions, o Villarreal.

Recuperar uma desvantagem de dois golos já parecia difícil, mas a missão do Benfica passou a um patamar de quase impossível quando Konaté fez o 1-0, com um cabeceamento indefensável após canto de Tsimikas.

Depois de ter visto um golo anulado por fora-de-jogo a Darwin aos 23’, o Benfica conseguiu nivelar o marcador aos 31’, por Gonçalo Ramos, após passe de Diogo Gonçalves. Os “encarnados” conseguiram aguentar o empate até ao intervalo e ainda tinham metade do jogo para tentar nivelar a eliminatória, mas o Liverpool foi mortal nos primeiros 20 minutos da segunda parte, com Roberto Firmino a marcar aos 55’ e aos 65’.

Com a eliminatória praticamente decidida, o Liverpool abrandou e o Benfica aproveitou para equilibrar os números destes quartos-de-final. Aos 73’ Yaremchuck fez o 3-2 após passe de Grimaldo e, aos 82’, foi Darwin a fazer o empate, lançado em profundidade por Weigl.

No minuto seguinte, o uruguaio obrigou Alisson a uma excelente defesa e ainda marcou em fora-de-jogo no último minuto de compensação. Teria sido um prémio ainda maior, sair da Champions com uma vitória no campo de um dos favoritos.