Banksy na Alfândega do Porto com mais de 70 obras originais

O Centro de Congressos da Alfândega do Porto acolhe, a partir de 20 de Abril, a exposição Banksy: Genius or Vandal? com mais de 70 obras originais do artista britânico cuja identidade continua desconhecida, anunciou esta quarta-feira a promotora PEV Entertainment. “A exposição concebe uma imersão no misterioso universo criado por Banksy e propõe uma viagem sem precedentes através de mais de 70 obras originais”, referiu em comunicado. A mostra, em exibição até 4 de Setembro, é composta por peças originais, esculturas, instalações, vídeos e fotografias, provenientes de colecções particulares.

Esta mostra, como todas as que foram dedicadas anteriormente a Banksy, não é autorizada pelo artista, que busca defender o seu anonimato e a sua independência do sistema, reforçou a organização. Afirmando que o iconoclasta britânico revolucionou a arte contemporânea, a promotora explicou que os visitantes irão ser recebidos por uma “impressionante instalação audiovisual” especialmente criada para esta exposição, revelando pistas sobre o “misterioso artista”, destacando as suas peças mais importantes e enquadrando a sua carreira invulgar, não sem controvérsia.

Entre as obras mais reconhecidas da exposição está a serigrafia original da série Menina com um balão, semelhante à recentemente destruída pelo próprio artista numa acção inédita na Sotheby's, a leiloeira londrina, acrescentou.

A identidade de Banksy permanece um mistério, mas os seus trabalhos têm alcançado valores elevados em leilões. No entanto, as obras são vendidas à sua revelia e o artista não recebe qualquer valor das vendas.