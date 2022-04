França e a proibição de usar calça bege e blazer azul

Fiquei fascinado com esta notícia: a Juventude Social Democrata realizou o seu congresso nacional no fim-de-semana passado, em Almada, e dias antes deixou no Twitter uma provocação aos seus militantes: “Fãs da calça bege e do blazer azul-escuro, temos más novidades para vós! O dress code do 27.º Congresso da JSD dita que está proibida esta vestimenta. Venham confortáveis e prontos para estar na linha da frente!” De que modo é que um tweet sobre indumentária pode ser relevante para explicar os desafios da direita no mundo contemporâneo? Venham comigo.