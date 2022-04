O meu jornal é o PÚBLICO (e “votei” Macron )...

Sou assinante do PÚBLICO, em papel, na caixa de correio antes das 6h30. Barato, 30 euros/mês. E o “fio do dia” apanho-o lá, até ao dia seguinte... Anteontem, domingo, mais uma vez assim foi. E o que relevei? Pois uma reportagem de Alexandra Prado Coelho que fala dum artista urbano - Jaeraymie - que põe Le Pen de burka, Macron de olho negro e colete amarelo, Melenchon de barba longa e barrete muçulmano. E diz que “obras de arte e discursos que acendam faísca são precisos” (sic). Tudo isto em França. Concordo com ele... que a arte é livre, como só o é no nosso mundo europeu e ocidental. Mas, digo-lhe também que “faíscas” é o que mais há no mundo contemporâneo e talvez daí o comunismo ser capitalista, ser no Corão que mergulha o terrorismo islâmico, a Igreja ortodoxa cristã russa fazer parelha com o Putin guerreiro invasor, e tanta coisa de similar. Como tudo isto vem a propósito da eleição presidencial francesa, acrescento que “votei” em Macron. E não malheureusement como diz Amílcar Correia em editorial, mas sim porque, vendo todo o painel de candidatos, mormente os que lhe podem fazer frente, também “relativizo” (posso, não posso?) e fiz uma “faiscazita” pouco “artística”, mas defensora do mundo europeu, livre e democrático onde me sinto bem.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Nós e Putin

Tragicamente, Putin terá as suas “vitórias”. Terá uma Ucrânia arrasada e terá assassinado milhares de ucranianos… porque estes sempre foram os seus objectivos (entre outros, claro). Mas não sejamos ingénuos nem cínicos. Nós, cidadãos europeus, não fomos, nem somos, inocentes: cada vez que ligamos a luz ou aquecemos a nossa casa estamos a contribuir de alguma forma para o financiamento da máquina assassina de Putin e para esta barbárie. Desejo, sinceramente, que este tipo de “colaboracionismo” seja registado pela História, para a nossa própria vergonha futura e para que os nossos filhos e netos saibam como, no conforto dos nossos lares, fomos egoístas e cobardes. Ajuda humanitária é fundamental, mas não é suficiente. É preciso que todos os cidadãos da União Europeia exijam aos seus governos o cumprimento das decisões de 7 de Abril aprovadas pelo Parlamento Europeu (eleito por todos nós) relativamente à política energética e às relações comerciais com a Federação Russa.

Maria Margarida Pereira, cidadã da UE

Cavaco Silva e outros liberais

Cavaco Silva, outros comentadores e a quase totalidade dos jornalistas da área económica continuam na cartilha do atraso relativo de Portugal e da necessidade de profundas reformas estruturais. Quais em concreto? Pois não sabemos. Não as identificam e dizem generalidades sobre o costume. É possível que o programa do PS seja tomado do mesmo mal. Só que a experiência da maioria dos portugueses tem como evidência a melhoria paulatina das suas condições de vida. Mais de 40% dos votantes assim o mostra. A conversa liberal nunca fala das diferenças entre a remuneração do trabalho e da remuneração do capital. E a maioria dos portugueses sente que são outras as políticas que os protegem. E daí que votam como continuam a votar. A todos os liberais económicos continua a restar o blá, blá, blá.

Fernando Maia, Almada

Cavaco representa o imobilismo

A narrativa que Cavaco Silva verteu para o PÚBLICO em duas páginas teve aspectos contraditórios e de honestidade e seriedade políticas duvidosas. Não é sério escrever, que na actualidade “serviços públicos de baixa qualidade”, quando ele, como chefe do governo, nada fez para o melhorar nem incentivar quem serve o Estado.

Sobre a honestidade basta ver o que se passou com as suas acções do BPN. Lembremo-nos da sua recusa em dar uma pensão à viúva de Salgueiro Maia, talvez por este ser “implicado” no 25 de Abril, e tê-la atribuído a um ex-PIDE(!). A sua retórica e mentira fizeram dos seus consulados, como primeiro-ministro e Presidente da República, como os de maior retrocesso social e imobilismo. Atira-se aos trabalhadores que não produzem. Homessa!, os portugueses trabalhadores emigrantes são dos mais requisitados pelos índices de competência e produtividade. A voz de Cavaco representa um passado funesto de insensibilidade social, sobretudo, para quem trabalha.

Não lhe dêem cavaco!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas