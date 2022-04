Putin recusa sair da Ucrânia até cumprir “objectivos nobres” no Donbass

Presidente da Rússia disse que as negociações para uma solução pacífica estão “num beco sem saída” e culpou os ucranianos. Num dia em que recordou os sucessos da corrida espacial na União Soviética, Putin disse que as actuais sanções do Ocidente “também não funcionaram”.

Os 61 anos da viagem ao espaço do cosmonauta russo Iuri Gagarin, um dos episódios da Guerra Fria que mais custaram a engolir aos Estados Unidos, foi a ocasião escolhida pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para reaparecer em público depois de as suas tropas terem abandonado os arredores de Kiev para se concentrarem na região do Donbass — o novo palco principal dos combates da guerra na Ucrânia depois do início da invasão russa, a 24 de Fevereiro.