Boris Johnson e ministro das Finanças entre os multados pela polícia por causa das festas na pandemia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o ministro das Finanças, Rishi Sunak, vão ser multados pela Polícia Metropolitana de Londres, no âmbito da investigação criminal à realização de 12 festas ou convívios em Downing Street e noutros departamentos do Governo, suspeitos de terem violado as regras de combate à pandemia.