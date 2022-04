Capturado político pró-russo e amigo de Putin disfarçado de soldado ucraniano

De acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, foi capturado Viktor Medvedchuk, político pró-russo e aliado próximo de Vladimir Putin.

O partido de Medvedchuk — Plataforma de Oposição pela Vida — que tinha quase 10% dos assentos parlamentares, foi um dos 11 suspensos pelo Presidente ucraniano por manter ligações à Rússia. O líder, agora capturado, manteria uma relação de amizade com Putin que é, aliás, padrinho da sua filha.

O Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenskii, confirmou a captura através de uma publicação nas redes sociais. Através do Twitter, o Serviço de Segurança da Ucrânia afirma que Medvedchuk usava um uniforme do exército ucraniano como “disfarce”. Estava desaparecido desde o início da invasão do país, após fugir da casa onde cumpria prisão domiciliária desde Maio do ano passado, acusado de traição à pátria.