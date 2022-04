CP Intercidades com descontos de 80%: há viagens desde 2,50€

Está de volta a campanha da CP que permite viajar de comboio com preços reduzidos. A partir desta terça-feira, 12 de Abril, vai ser aplicado um desconto (que pode ir até 80%) nos bilhetes de segunda classe de comboios intercidades.

Entre 21 de Abril e 15 de Julho, a empresa vai disponibilizar cerca de 30 mil viagens, cujos bilhetes podem ser adquiridos com dez dias de antecedência em relação à partida.

Assim, durante o período estabelecido, é possível percorrer o trajecto entre Porto e Lisboa por 5,50 euros. Destacam-se ainda as ligações ferroviárias entre Lisboa e Aveiro, Valença e Coimbra ou Lisboa e Faro, por 4,50 euros; ou, com 4 euros, torna-se possível ir de Lisboa à Covilhã ou de Coimbra a Braga, Guimarães ou Viana do Castelo. Além disso, para viajar de Lisboa para Évora e Beja, os preços são, respectivamente, 2,50 euros e 3 euros.

De acordo com a CP, no decorrer da campanha serão disponibilizadas cerca de 2470 viagens por semana. Os bilhetes podem ser adquiridos na aplicação da CP, através da bilheteira online, ou nos restantes canais da transportadora.