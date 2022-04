Inflação nos 5,3% com produtos energéticos ao nível mais elevado desde 1991

A taxa de inflação de Março atingiu 5,3%, aquele que é o valor mais elevado em quase trinta anos, confirmou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor, que compara com os 4,2% em Fevereiro, veio em linha com o que já tinha sido indicado na estimativa rápida publicada no final do mês passado e é o “mais elevado desde Junho de 1994”, em Portugal.

A variação homóloga explica-se com o aumento dos preços energéticos para níveis que já não se viam desde 1991, indica o INE.

“A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 19,8% (15,0% no mês precedente), valor mais elevado desde Fevereiro de 1991”, revelam os dados desta terça-feira.

A guerra na Ucrânia veio intensificar o movimento de subida dos preços da electricidade e gás natural que já se verificava desde o Verão passado, bem como dos combustíveis, e fez disparar os preços dos alimentos, afectados também por custos mais elevados ao nível da logística e transportes.

Segundo o INE, o índice referente aos produtos alimentares não transformados subiu dos 3,7% em Fevereiro para 5,8% em Março.

O indicador de inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos) também acelerou em Março, passando dos 3,2% em Fevereiro, para 3,8%.

Quanto à variação mensal do índice de preços no consumidor, a sua subida foi de 2,5% e a variação média dos últimos doze meses foi de 2,2%.