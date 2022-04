O que explica o prejuízo histórico da TAP?

A TAP fechou 2021 com um prejuízo recorde de 1599,1 milhões de euros, uma deterioração dos resultados face aos 1230 milhões do ano anterior explicada pelo impacto do plano de reestruturação, que penalizou em 1024,9 milhões de euros as contas da companhia aérea. Neste P24 ouvimos o editor de economia do PÚBLICO, Pedro Ferreira Esteves.

