Jürgen Klopp deixa um aviso ao Benfica: “Vão jogar contra uma multidão”

Após o jogo da primeira mão, no Estádio da Luz, Jürgen Klopp aludiu à importância dos adeptos do Benfica na reacção que a equipa teve na segunda parte. Na quarta-feira à noite, em Anfield, o treinador do Liverpool conta com a mesma força anímica vinda das bancadas, mas desta vez para empurrar os “reds” para o triunfo, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

“Más notícias para o Benfica: vão estar em Anfield. Não vão jogar apenas contra nós, vão jogar contra uma multidão”, destacou o técnico alemão, na conferência de imprensa de lançamento da partida, numa referência à forma apaixonada como os adeptos vivem as prestações da equipa.

"It’s Anfield and they don’t only play against us, they play against the whole crowd." ?? — Liverpool FC (@LFC) April 12, 2022

Com uma vantagem de dois golos averbada na primeira mão (1-3), o Liverpool recebe o Benfica com algum conforto e sem baixas no plantel. “Nós queremos ser a equipa contra a qual ninguém quer jogar e espero que possamos ser essa equipa amanhã [quarta-feira] à noite”, acrescentou Klopp, consciente de que tem pela frente um “calendário intenso”.

No fim-de-semana, um empate com o Manchester City, na luta pelo título na Premier League, serviu para atestar o bom momento do Liverpool, mas o treinador alemão não quer facilitismos. “Se eles marcam um [golo] - e sentimo-lo contra o Inter -, o jogo muda. [Na primeira mão] estávamos a controlar o jogo até que o Benfica marcou e [o jogo] ficou ligeiramente diferente. Temos de manter-nos atentos, bastante zangados no bom sentido”, afirmou.