FC Porto volta a vencer o Benfica e está nos “quartos” da Golden Cup

O FC Porto apurou-se nesta terça-feira para os quartos-de-final da Golden Cup em hóquei em patins, ao vencer o Benfica por 7-6, na Corunha, na 2.ª jornada do Grupo A. Foi o segundo triunfo dos “dragões” no clássico no período de quatro dias, depois da conquista da Taça de Portugal.

Num torneio que cumpre a sua primeira edição e que serve para assinalar os 50 anos do HC Liceo, o FC Porto confirmou o primeiro lugar no grupo e já garantiu a qualificação, depois de um triunfo sobre o rival num jogo com várias alternâncias no marcador: o argentino Ezequiel Mena esteve em destaque, com um hat-trick.

Apesar da derrota, o Benfica pode também qualificar-se para a próxima fase, se na quarta-feira vencer o Caldes (15h15), já que se apuram os dois primeiros classificados de cada agrupamento.

Nos restantes jogos do dia, houve mais duas equipas portuguesas a carimbarem a presença nos quartos-de-final: a Oliveirense, que se superiorizou ao Reus (3-4) no Grupo D, e o Óquei de Barcelos, que venceu o duelo minhoto com o HC Braga, por 7-1, e discutirá com o Liceo o triunfo no Grupo C.

O Sporting defronta na quarta-feira os franceses do Saint-Omer, no Grupo B, depois de ter perdido na jornada inaugural diante do Barcelona, por 1-4.