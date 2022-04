Benfica sem Rafa em Liverpool: “Vamos com a confiança de que é possível”

Nélson Veríssimo esboçou um sorriso quando foi questionado sobre a alternativa que tem preparada para responder à lesão de última hora de Rafa, mas este é claramente o assunto do dia, na véspera da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O extremo português está fora do jogo decisivo da eliminatória, em Liverpool, acrescentando outra contrariedade à desvantagem (1-3) averbada pelo Benfica na passada semana.

“Todos sabemos da importância que o Rafa tem na equipa, é um jogador com características diferenciadas. Temos de lamentar a sua ausência para este jogo, mas temos soluções no plantel que certamente vão dar uma resposta positiva. Tendo em conta aquilo que vamos encontrar amanhã, é optar pelo jogador que se adeque mais à estratégia de jogo”, assinalou o treinador do Benfica.

A velocidade de Rafa em condução foi de capital importância no lance do golo marcado ao Liverpool (e seria uma arma de peso numa estratégia que deverá passar muito pelas transições rápidas), mas não leva Nélson Veríssimo a mudar o discurso. “Vamos com a ambição natural de quem acredita no que está a fazer. Levamos uma desvantagem de dois golos para Inglaterra, mas temos a consciência de que fazendo um golo primeiro o rumo do jogo pode mudar”.

E o que será necessário fazer para travar um Liverpool que em 50 jogos na presente temporada perdeu apenas três? “Apesar de termos perdido o jogo da primeira mão, e depois da análise que fizemos, vamos ter espaços que podemos explorar, sabendo que temos de ser eficazes na finalização e muito consistentes no processo defensivo. [É preciso] fechar espaço entre linhas, ter atenção à largura e profundidade”.

“Encontramos muitas dinâmicas colectivas trabalhadas há muito tempo, a que os jogadores acrescentam qualidade. Temos de estar numa noite muito boa para não permitir os espaços que o Liverpool quer explorar”, acrescentou. Uma noite praticamente perfeita, portanto, o que passará por elevar os níveis de eficácia na finalização, algo que Nélson Veríssimo reconhece que precisa de ser trabalhado.

A importância do momento leva a equipa técnica do Benfica a reforçar os impulsos anímicos ao plantel, elevando a confiança e a possibilidade de fazer história. “Embora numa posição desfavorável, estamos à porta de conseguir chegar a umas meias-finais da Liga dos Campeões, algo que o clube, neste formato da competição, nunca conseguiu. Vamos com essa confiança de que é possível”.

“Temos de fazer um jogo muito equilibrado. Não nos podemos atirar ao jogo de forma muito aberta. Acreditamos que o Liverpool vai querer resolver o jogo nos minutos iniciais, mas a nossa oportunidade vai aparecer. Vamos com ambição e crença de que é possível”, insistiu.