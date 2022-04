Austríaco Dominic Thiem recebe wild card para o Estoril Open

Dominic Thiem, antigo número três mundial, recebeu um wild card para o Estoril Open, anunciou nesta terça-feira a organização do torneio português, destacando o facto de o tenista austríaco ser “um dos melhores da actualidade na terra batida”.

“Há já algum tempo que procurávamos contar com a presença de Dominic Thiem no Millennium Estoril Open. Para além de já ter ganho [sic] um título do Grand Slam no US Open, é considerado um dos melhores da actualidade na terra batida e as suas duas finais em Roland Garros atestam-no”, salientou o director do único torneio ATP disputado em Portugal, citado em comunicado.

Vencedor de 17 títulos ATP, entre os quais o Open dos Estados Unidos de 2020 e o Masters 1.000 de Indian Wells de 2019, o austríaco de 28 anos foi também duas vezes finalista em Roland Garros (2018 e 2019) e nas ATP Finals (2019 e 2020), tendo ainda chegado à final do Open da Austrália em 2020.

“Gostava de vos dizer que a minha recuperação da covid se está a processar bem e que estarei de novo pronto para competir nos próximos dias. Queria agradecer ao Millennium Estoril Open pelo convite para jogar este ano em Cascais. Têm-me dado excelentes referências sobre o torneio e estou desejoso de ir jogar a Portugal e regressar ao circuito”, disse Thiem, numa mensagem enviada à organização e citada no comunicado.

A estreia do antigo número três mundial em torneios ATP em território nacional (há seis anos, liderou a selecção austríaca na vitória sobre Portugal na primeira eliminatória do Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis) acontece depois de meses conturbados para o tenista.

Thiem lesionou-se no pulso direito no torneio de Maiorca, em meados de Junho do ano passado, e esteve longos meses afastado dos courts, adiando sucessivamente o regresso à competição, até finalmente voltar no challenger de Marbella, no final de Março.

O austríaco é o segundo “presenteado” com um convite da organização para jogar o quadro principal do Estoril Open, que se disputa entre 25 de Abril e 1 de Maio, depois de também o português João Sousa ter recebido um wild card.