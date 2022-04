Aluno do secundário abusou de prima de seis anos. Tribunal castigou-o com mil euros e pena suspensa

“A simples censura e a ameaça da prisão realizam neste caso de forma adequada e suficiente as finalidades da punição”, refere decisão do Tribunal da Relação de Coimbra. De acordo com a decisão judicial, a menina não terá oferecido resistência: não ficou provado que o rapaz “tenha agido contra a sua vontade, ou que a sua vontade fosse relevante”.

Um aluno que frequenta o ensino secundário em Óbidos e abusou de uma prima de seis anos foi condenado pelo Tribunal da Relação de Coimbra a uma pena suspensa e a pagar à vítima mil euros de indemnização.

Os abusos – que não incluíram violação – deram-se durante reuniões familiares em casa de uma avó, relata a edição desta segunda-feira do Correio da Manhã. “Entre Janeiro de 2019 e Março de 2020, praticamente todos os domingos, a família do arguido e da vítima reunia-se para almoçar em casa da avó”, pode ler-se no respectivo acórdão. “Nessas alturas, aproveitando-se da proximidade que tinha com a menor, aliciava a mesma para irem brincar os dois”.

O jovem abusou da prima pelo menos quatro vezes, no quarto e na casa de banho da casa, mas também numa tenda que tinha sido montada num terraço. Dizia-lhe para se despir e tirava também a roupa, pedindo-lhe depois para lhe tocar. “Colocava o seu pénis de fora e roçava-o na vagina da menor”, descrevem os juízes.

De acordo com a decisão judicial, a menina não terá oferecido resistência: não ficou provado que o rapaz “tenha agido contra a sua vontade, ou que a sua vontade fosse relevante”.

“As consequências das condutas do arguido foram de gravidade mitigada, na medida em que não deixaram quaisquer sequelas físicas ou psicológicas à menor”, refere também o acórdão, que é da autoria de duas desembargadoras, uma das quais a sua relatora, e de um desembargador.

O facto de o jovem ter menos de 21 anos também funcionou como atenuante, uma vez que o regime legal aplicável a jovens delinquentes permite aos juízes reduzirem a pena sempre que tiverem sérias razões para acreditarem que daí resulte vantagem para a reinserção social do criminoso.

O facto de nunca mais ter voltado a ver a prima, a inexistência de antecedentes criminais e a sua inserção familiar e social foram também encarados pelo tribunal como factores que militaram a favor do aluno, muito embora os magistrados admitam que neste caso “as necessidades de prevenção geral são elevadas, dado o alarme social que os crimes em causa provocam”, apesar de cometidos contra uma única vítima.

Acabaram por lhe aplicar uma pena suspensa de dois anos e meio de prisão, obrigando-o a pagar mil euros de indemnização à prima – uma pena mais pesada do que a aplicada em primeira instância, mas ainda assim inferior à pedida pelo Ministério Público, que defendia que fosse punido com três a quatro anos de prisão não efectiva. Já Tribunal de Leiria tinha decretado 18 meses de pena suspensa.

“A simples censura e a ameaça da prisão realizam neste caso de forma adequada e suficiente as finalidades da punição”, refere a decisão judicial, que não faz alusão a uma eventual necessidade de terapia cognitivo-comportamental por parte do jovem.

Mesmo entre adultos, é comum os tribunais optarem por penas suspensas no caso de abusadores sexuais de menores primários, isto é, sem cadastro por este tipo de delito, a não ser que estejam em causa actos considerados de extrema gravidade.