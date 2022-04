Yuliia ouviu as primeiras explosões do lado de fora da janela, escondeu-se em corredores e fugiu da Ucrânia. Bhoye viveu na rua, cruzou o deserto do Sara e atravessou o mar Mediterrâneo para poder voltar a sentar-se numa sala de aula. Agora, ambos vivem em Portugal, mas, até aqui chegarem, os seus caminhos não podiam ter sido mais diferentes.