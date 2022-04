Estudas na Universidade de Aveiro? Os piqueniques no campus estão de volta

Depois de ter sido suspenso durante o Inverno, o “campi piquenique” está de volta à Universidade de Aveiro. Estão disponíveis vários menus saudáveis, entregues com cesta e toalha, para que os alunos possam usufruir deles na parte exterior do campus .

O “campi piquenique” está de volta à Universidade de Aveiro (UA). A partir desta segunda-feira, 11 de Abril, os estudantes podem voltar a usufruir do serviço que revelou ser um “grande sucesso” durante a pandemia de covid-19.

Com início em Março de 2021, o serviço que permite que os estudantes possam usufruir de uma refeição saudável ao ar livre tinha sido interrompido durante o período de Inverno, mas volta agora a estar disponível.

Em declarações à Lusa, o director delegado dos serviços de acção social da UA, João Ribeiro, disse que a pandemia “criou um contexto favorável e foi uma oportunidade para acelerar” este projecto, que já estava em agenda e tinha, entre outros objectivos, “a fruição dos 92 hectares do campus universitário de Santiago”, com uma superfície relvada “bastante grande” contornada pela ria de Aveiro.

“Proporcionar condições para que as refeições pudessem ser feitas no exterior com condições meteorológicas favoráveis permitiria às pessoas desfrutar deste enquadramento e desta localização geográfica da Universidade”, afirmou o mesmo responsável.

Para o responsável, o serviço “campi piquenique” foi de grande utilidade no contexto pandémico, porque permitiu “cumprir e alargar a oferta alimentar, respeitando o distanciamento social”.

“Essa imposição da situação da pandemia que obrigava a um maior distanciamento das pessoas e a uma redistribuição da estrutura operacional do espaço de cantina foi compensada, em certa medida, pela possibilidade de as pessoas poderem fazer as suas refeições para o exterior, respeitando o distanciamento, alargando essa oferta e minimizando o risco de contágio face à dispersão que as pessoas poderiam ter”, referiu.

Para além disso, João Ribeiro destaca que o serviço teve um grande efeito na mudança de alguns hábitos culturais, adiantando que os estudantes, através do piquenique, começaram a utilizar mais os espaços exteriores, usufruindo de algo que, até então, era usado “de uma forma muito marginal”.

Na primeira fase, este projecto teve uma “boa receptividade”, tendo sido distribuídos 1024 piqueniques, um número que, segundo João Ribeiro, reflecte uma incapacidade de corresponder à elevada procura. “A procura é muita. O problema é que a nossa estrutura produtiva tem limitações e nós muito dificilmente conseguiremos disponibilizar mais de 80 piqueniques por dia”, explicou.

O menu “campi piquenique” é composto por refeições práticas e saudáveis, como salada no pote, pão pita ou enrolado recheado com peixe ou carne (há opção vegetariana em alternativa), sumo ou água, fruta ou sobremesa. Tem o custo fixo de 3,90 euros. As encomendas podem ser feitas online até às 11 horas do próprio dia e levantadas das 12h30 às 14 horas na Cantina do Crasto.

Neste serviço estão incluídos o cesto de piquenique e a toalha, que deverão ser devolvidos no mesmo dia. Estão disponíveis, com um pequeno custo adicional, caixas e talheres descartáveis. É assumido um forte compromisso ambiental, pelo que não existe plástico na composição das embalagens utilizadas. Nesse sentido, a UA apela a que os resíduos sejam depositados nos devidos contentores.