Não há atribuições coletivas de culpa em Portugal

Augusto Santos Silva interrompeu André Ventura quando este discursava no Parlamento sobre o tema preferido: ciganos. Dizia o deputado que não compreendia que “a comunidade cigana sempre esteja tão pronta para ser aplaudida pelo Parlamento” e que “esta capacidade de dizer sim à comunidade cigana tem que acabar em Portugal”.

À interrupção, e repreensão, do Presidente da Assembleia da República reagiram todas as bancadas, aplaudindo de pé, à exceção da do Chega. Nada de novo aqui. André Ventura tem esta função de ser o teste pelo qual se afere de que material são feitos os restantes políticos. Neste teste Santos Silva passou e mostrou que é de bom tecido.

Já tinha acontecido com Tiago Mayan nos debates presidenciais. O candidato improvável conseguiu arrumar Ventura no debate. Foi meio caminho andado. Mayan conseguiu, nessa noite, muitas simpatias. Não as tinha. Também acontece o oposto: a grande frustração de vermos alguém, a quem damos valor, não ser capaz de, no momento certo, dar a tal resposta a André Ventura.

A grande maioria do eleitorado discorda do ideário racista, xenófobo e neofascista. Espera então que, no âmbito do jogo democrático, Ventura seja punido. Que o líder do Chega seja de alguma forma posto na ordem. Trata-se sobretudo de um entretenimento. Não passa disso porque não leva a lado nenhum. Mas por esta expectativa André Ventura tem sempre a atenção dos OCS sobre si. E os portugueses, que não o querem perder de vista, retribuem com audiências e visualizações. E mais os OCS lhe dão visibilidade. Está criado o ciclo vicioso.

A nossa alegria com os pequenos episódios de contrariedade para Ventura é um alerta de que isto está para durar. Não seria surpreendente que nas próximas eleições se repetisse o racional das últimas: mobilização no voto centro esquerda para afastar o perigo fascista.

A direita tradicional é a primeira vítima do Chega, mas, e com o apelo ao voto útil, não é a única. A dinâmica da chantagem e da ameaça, em que cada cidadão tem de salvar o país do fascismo, pode voltar a impor-se. Com o Chega há sempre uma lógica de medo. Quem vota contra o partido, e que conceito tão perverso o de voto antifascista, tem medo do retrocesso civilizacional. Quem vota no partido tem medo dos ciganos, medo dos imigrantes e dos bandidos. Está aqui outro ciclo vicioso.

A extrema-direita pode desenvolver-se em vários ambientes políticos mas é certo que as democracias liberais são as mais propícias. Respostas são precisas e não aparecem. Antes a sugestão do eterno retorno. No caso português a tendência é para a tensão política se deslocar e passar de centro esquerda/centro direita para centro esquerda/direita radical. E aí ficar.

Nas políticas de centro esquerda nasce o problema e a única solução que o sistema democrático apresenta é o voto no centro esquerda. O beneficiado, querendo ou não sê-lo, é o PS; pode ter a vida facilitada no que diz respeito à sua perpetuação no poder que, por sua vez, favorece o crescimento do Chega. E este pode ser outro ciclo vicioso.

Só políticas sociais de esquerda podem combater o fascismo. Se isto é infalível? Não. O Diabo já está à solta. Há também a solução legal. É que, entre nós, não podem existir partidos fascistas ou racistas. A lei prevê a sua extinção. O legislador português foi prudente.

Ou podemos continuar, como estamos, focados nas pequenas alegrias das contrariedades do Ventura como esta da passada sexta-feira. Desfocados, digo. Essa culpa coletiva podemos ter.

