Assédio sexual

Parece que agora se destapou a cornucópia de Pandora que, segundo o mito, continha todos os males do mundo: o assédio sexual nas nossas universidades. Mas isto já existe há tanto tempo!... Em Coimbra, nos idos de 1988, tive uma colega que, quando chegou à minha escola secundária para leccionar, não podia efectivar-se porque lhe faltava uma cadeira para acabar o curso na Faculdade de Letras. Três vezes repetiu o exame e três vezes o senhor professor catedrático a tinha reprovado. Quando ela, inocentemente e com todo o direito, lhe perguntava as razões dos chumbos contínuos, a resposta era sempre a mesma: “Passe lá por minha casa para lhe explicar melhor as razões da reprovação”. Ela, que até era muito bonita, também era inteligente e nunca aceitou o convite. Mesmo assim teve muita sorte porque o senhor catedrático aposentou-se nesse ano e foi substituído por outro professor e essa minha colega conseguiu ficar bem logo na primeira prova. Mas assim foi um ano perdido na sua efectivação. Como era eu o responsável do grupo disciplinar e tendo eu feito três cadeiras em Coimbra, foi um desfiar de casos semelhantes ou piores tanto em Coimbra como em Lisboa. Ninguém protestou. Todas ou todos se calaram com medo das represálias já em democracia. Enquanto houver professores assim…

Borges Simão, Torres Novas

Pontos nos is<_o3a_p>

Quando vejo a esquerda deixar-se empurrar para as areias movediças em que se tornou a discussão sobre culpados e vítimas desta execrável guerra na Ucrânia, não deixo de me perguntar: o que é que “nós”, os de esquerda, temos a ver com isso? É claro que existe um problema humanitário gravíssimo que nos aflige profundamente. Mas, quanto ao resto, não fomos tidos nem achados para o assunto. Vejamos: de um lado, temos um agressor, Putin, claramente um perigoso mentor da extrema-direita, que, infringindo todo o ordenamento jurídico internacional, mandou invadir um país estrangeiro e independente; do outro, temos um presidente populista, Zelenskii, ligado à extrema-direita e a oligarcas ucranianos corruptos, com assinaláveis proveitos financeiros, liderando um povo cruelmente sujeito aos mais desumanos instrumentos de horror, morte e destruição. Em resumo, extrema-direita contra extrema-direita. Que tem a esquerda a ver com isto? <_o3a_p>

O problema é que é muito fácil aos proverbiais inimigos dessa esquerda, genuína e compreensivelmente opositora de um Ocidente liderado pelos EUA e da Nato, de passados agressivos, atribuir-lhe simpatias que não tem. Devem pensar que, deste modo, a vão erradicar do panorama partidário, o que lhes daria um certo jeito…<_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

<_o3a_p>

Leitores e escritores

Foi uma agradável surpresa ler nesta secção dois textos referindo-se aos espontâneos que aqui emitem as suas opiniões. De facto, já tinha reparado em duas ou três pessoas que com regularidade têm os seus textos publicados. Não tinha consciência que já se reconheciam entre si. Como escrevo de forma irregular não me tinha apercebido deste “diálogo” de leitores escritores, que aproveito para saudar. E sim, reconheço-me nalgumas das suas preocupações, a inevitável saída do anonimato, a aflitiva falta de espaço e o desgosto (que me perdoe o PÚBLICO) de ver os nossos textos editados às vezes de forma draconiana. Enfim, é um prazer ler este jornal e esta secção, pela pluralidade de opiniões, qualidade e urbanidade da maioria dos textos. E aproveitar para convidar outros leitores a escrever ao director deste excelente jornal.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Para Carmen Garcia

Gostei de ler o que mencionou relativamente aos crimes cometidos pelos soldados russos, na Ucrânia. O que indica é um convite para actuarmos de forma a acabar com a guerra, seja ela qual for. No geral, os seus artigos, transmitem-me uma calma semelhante à que sinto quando ouço a minha canção favorita: Imagine, de John Lennon.

Como se referiu à Nato e aos EUA, sem mencionar os crimes que estes cometeram no Iraque, Líbia, Sérvia e Afeganistão (poderia mencionar outros), estou aqui para o lembrar e condenar. Será que já houve alguma guerra, isenta de crimes? Não acredito que tal tenha acontecido, na medida em que a guerra embrutece. Enquanto tivermos Governos dispostos a usar a força para imporem a sua vontade, não teremos paz, justiça ou solidariedade. Já vai sendo altura de se investir no que beneficia o ser humano, o que gastamos com forças armadas e guerras.

Conte comigo. Continuarei a opor-me ao que a Rússia está hoje fazendo. Tendo em conta o que escreve no PÚBLICO aos domingos (no geral, é o primeiro artigo que leio), creio que contamos consigo para se opor a todas as guerras. Acredito que, tal como eu, gostaria de ver julgados todos os criminosos de guerra, independentemente dos países que servem. Usando uma frase popular: Ou há moral (moralidade?), ou comem todos.

António Linhan, Londres