“Ainda não é provável que Le Pen ganhe, mais é mais provável do que em 2017”

As próximas duas semanas de campanha para as presidenciais em França, agora que a corrida se reduziu a Emmanuel Macron (27,84%) e a Marine Le Pen (23,15%), vão ser muito duras, avisa Tara Varma, a responsável pelo gabinete de Paris do Conselho Europeu de Relações Internacionais (ECFR, na sigla em inglês pela qual é conhecido). “Eles vão ter de compensar pela falta de campanha que tem havido até agora”, explica.