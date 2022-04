No Salpoente, a ria entra pela nova carta adentro, mas há novidades verdinhas

Com a chegada da nova estação, o restaurante no Canal de São Roque, Aveiro, estreia pratos e reformula alguns clássicos. Com grandes novidades na oferta vegetariana.

As boas-vindas chegaram sob a forma de um cocktail com sabor a ria e a mar. Xarope de algas, vodka, lima e um pouco de água tónica, para dar início à refeição e brindar à chegada da nova estação do ano, que serviu de pretexto a uma nova reformulação da carta. Sem abdicar da ligação à região, nomeadamente à laguna que lhe serve de cenário, nesta Primavera-Verão o restaurante Salpoente aposta em novos pratos e revisita alguns clássicos. As novidades podem ser saboreadas tanto no serviço à carta, como nos dois menus de degustação da casa: o “À descoberta dos Produtos da Região” e o “Vegetariano”. A Fugas provou um pouco de cada um deles, numa viagem gastronómica que teve início na ria e terminou na Serra da Estrela.