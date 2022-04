TAP espera atingir 90% da actividade de 2019 neste Verão

À semelhança do resto do sector, a TAP só deverá regressar em pleno aos níveis de actividade que eram registados antes da pandemia a partir do próximo ano. Mas a recuperação esperada para este ano será exponencial: no pico da época alta, neste Verão, a companhia aérea espera já ter atingido 90% dos níveis de 2019.

As perspectivas foram partilhadas esta segunda-feira pela presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener. “O primeiro semestre do ano passado arrancou com desafios operacionais relacionados com a pandemia, mas a capacidade e a procura recuperaram fortemente no segundo semestre. Nesta altura, temos um optimismo cauteloso para 2022”, apontou a responsável, durante a apresentação de resultados anuais da TAP que, em 2021, reportou prejuízos recorde de 1600 milhões de euros.

A justificar este optimismo está a forte recuperação da procura esperada pela TAP, que está em linha com as previsões do restante sector. Assim, a expectativa é que, no segundo semestre de 2022, a companhia aérea atinja 90% dos níveis de actividade registados no mesmo período de 2019.

Ainda assim, vários factores condicionam estas expectativas. “Há uma grande volatilidade a nível global. Não conseguimos prever qual será a evolução da covid-19 e, ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia criou desafios adicionais para algumas companhias aéreas. Para nós, implica um aumento significativo dos custos do combustível, bem como um impacto adicional com as taxas de câmbio e a inflação”, detalhou Christine Ourmières-Widener.

Para fazer face a estes riscos, a TAP vai manter a política de cobertura de jet fuel, iniciada em Outubro do ano passado. São os chamados contratos de hedging, que permitem fixar o preço que as companhias aéreas pagam pelo combustível durante um determinado período. De acordo com os resultados agora apresentados, a companhia aérea nacional fez contratos que cobrem perto de metade do jet fuel que prevê consumir durante o segundo trimestre de 2022. Esta cobertura cai para 39% no terceiro trimestre e para 14% no quarto trimestre.

Nos planos da TAP está, também, o relançamento de rotas que foram suspensas durante a pandemia, embora, para já, a empresa não adiante quaisquer detalhes. “A nossa estratégia é reforçar o nosso negócio core [estratégico], por isso, relançámos todos os nossos destinos para o Brasil. Agora, estamos a olhar para a frequência com que iremos operar. Ainda estamos a trabalhar para a época de Inverno, mas peço que tenham uma expectativa baixa. Se acrescentarmos algum destino, será um para onde já voávamos”, resumiu a presidente da TAP.