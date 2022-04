Novo Banco está a comunicar corte da isenção de horário a dezenas de trabalhadores

O Novo Banco está a comunicar a dezenas de trabalhadores que lhes vai retirar a isenção de horário de trabalho (IHT), uma medida que a instituição já tinha tentado há cerca de três anos, mas que abandonou depois da pressão dos sindicatos. A instituição financeira adianta que a medida se aplica a “menos de 2% do total de colaboradores”. O corte representa 25% da remuneração.

O banco confirma o avanço da medida, denunciada esta segunda-feira pelo Mais Sindicato, pelo Sindicato dos Bancários do Centro e pelo Sindicato dos Bancários do Norte, justificando-a com a “revisão da aplicação de IHT nos casos em que a função não o justificava”.

Ao PÚBLICO, a instituição refere ainda que a alteração afecta “algumas dezenas de trabalhadores”, ou “menos de 2% do total de colaboradores”, e que, “em vários casos, houve uma revisão das condições de trabalho, sendo atribuídos subsídios de falhas quando era justificável”.

É ainda referido que a informação relativamente à IHT foi partilhada com a Comissão Nacional de Trabalhadores “há mais de um mês” e que “o Novo Banco sempre se mostrou disponíveis para rever eventuais casos sociais” resultantes da medida.

O Mais Sindicato, o SBC, e o SBN referem que várias dezenas de associados estão a receber cartas a dar-lhes conta de que “será retirada a isenção de horário de trabalho (IHT), com o fundamento de que deixou de se justificar a manutenção da mesma”.

Ao PÚBLICO, o Mais Sindicato adianta que a isenção de horário representa 25% no total da remuneração.

Contactado pelo PÚBLICO, o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) também confirma que vários associados receberam cartas com o mesmo teor, admitindo que a tentativa do banco de retirar a IHT ascenderá “a algumas dezenas”.

Medida já tentada no passado

De acordo com o presidente do SNQTB, Paulo Marcos, o banco já tinha tentado cortar aquela isenção há alguns trabalhadores há cerca de três anos, mas a oposição dos sindicatos levou-o a desistir.

Questionado sobre a legalidade de tal corte, o dirigente sindical referiu que essa situação “tem de ser verificada caso a caso”.

Na nota enviada pelo Mais Sindicato, o SBC e o SBN é referido que “a decisão, num contexto de diminuição de postos de trabalho, para além do reflexo na execução atempada das tarefas e objectivos diários, terá impacto no orçamento familiar dos trabalhadores visados, no momento especialmente difícil que todos atravessamos.

Os três sindicatos dizem “repudiar a decisão por parte da Administração do Novo Banco”, garantindo que “acompanharão com toda a atenção o desenvolvimento do processo” e “aconselhando todos os trabalhadores envolvidos a que não tomem qualquer decisão sem antes contactar os serviços jurídicos do seu sindicato”.