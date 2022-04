FIA abre processo a piloto russo que fez saudação fascista no Algarve

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) abriu um processo ao piloto russo Artem Severiukhin, que, sob bandeira italiana, venceu a etapa algarvia do Europeu de karting, celebrando com uma saudação fascista.

Artem Severiukhin, de 15 anos, venceu no domingo a corrida da categoria OK, para maiores de 15 anos, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, impondo-se ao britânico Joe Turney e ao sueco Oscar Pedersen.

Ladeado por ambos, o antigo campeão da Rússia em juniores subiu ao lugar mais alto do pódio, e, enquanto tocava o hino italiano, sorriu e ergueu o braço direito, recriando uma saudação fascista, que está ilegalizada em Itália desde 1952.

“A FIA confirma ter dado início a uma investigação imediata sobre a conduta inaceitável do senhor Artem Severiukhin durante a cerimónia de pódio da categoria OK da primeira etapa do campeonato da Europa de karting de 2022, no Kartódromo Internacional do Algarve. A FIA vai comunicar em breve os próximos passos deste caso”, lê-se no comunicado do organismo que rege o desporto automóvel.

Igualmente em comunicado, a equipa Ward Racing deu conta da “rescisão do contrato de corrida” com Severiukhin, por “não ver possibilidade de prosseguir com a actual cooperação”, pedindo desculpa a todos os que se sentiram ofendidos ou angustiados com o ocorrido.

“A Ward Racing está profundamente envergonhada com o comportamento do piloto, que condena da forma mais forte possível [...]. As suas acções foram pessoais e não representam, de maneira alguma, a visão e os valores da Ward Racing. Pelo contrário, a Ward Racing apoia a comunidade internacional na condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia”, lê-se na mensagem da formação sueca.