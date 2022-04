A trajectória de quem defende

Todos os jogadores têm direito à sua posição no terreno de jogo, contudo, encontrar-se no caminho do adversário não é o mesmo que movimentar-se para se colocar no seu caminho. Daí ser considerada infracção quando um jogador se coloca na trajectória de um adversário para o obstruir, bloquear, abrandar a sua corrida ou obrigá-lo a mudar de direcção, que é o que muitas vezes os guarda-redes fazem por antecipação, levando ao inevitável contacto com os avançados, razão pela qual os árbitros (e bem) punem com pontapé de penálti esses contactos - Lei 12 (faltas e incorrecções), página 101.