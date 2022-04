Uma “visão universal” de José Saramago, nas Conferências do Nobel que começam esta segunda-feira

O escritor Alberto Manguel, director do Espaço Atlântida – Centro de Estudos de História da Leitura, abre as conferências saramagianas esta segunda-feira no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Lisboa. Maaza Mengiste, Juan Gabriel Vásquez, Olga Tokarczuk e Leila Slimani são os próximos convidados.

Cabe ao escritor argentino-canadiano Alberto Manguel, a residir em Lisboa desde 2020, a primeira das Conferências do Nobel que marcam o programa do Centenário de José Saramago, que se assinala a 16 de Novembro deste ano. O bibliófilo e director do Espaço Atlântida – Centro de Estudos de História da Leitura (CEHL) falará esta segunda-feira, às 18h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sobre “os mitos modernos” que Saramago criou nos seus romances. A entrada é livre, sujeita à lotação da sala e a sessão será transmitida online.