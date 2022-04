Depois de Miami, Michael Mann vira-se para o crime de Tóquio

Tokyo Vice , nova série da HBO Max da qual Mann é produtor executivo e realizador do piloto, baseia-se no livro homónimo de memórias de Jake Adelstein, jornalista de crime americano que trabalhou no Japão.

O americano Jake Adelstein, nascido no Missouri, mudou-se no final dos anos 1980 para o Japão. Estudou literatura japonesa, deu aulas de inglês e, em 1993, tornou-se o primeiro jornalista não-japonês a entrar nos quadros do jornal Yomiura Shinbun, onde cobria o submundo do crime em Tóquio, inspirado pela forma como via o pai, médico-legista, trabalhar quando era novo. Passou lá 12 anos. Em 2009, depois de ter saído do país, publicou um livro de memórias, que incluía as ameaças de morte que recebeu ao investigar a forma como o FBI deu vistos especiais a yakuzas, membros da máfia japonesa. Chamou-lhe Tokyo Vice, com um nome que lembra Miami Vice, a clássica série dos anos 1980.

O livro foi agora adaptado, de forma algo livre, para a televisão. Ou melhor, para o streaming, numa série escrita pelo dramaturgo J.T. Rogers, com produção executiva e realização, no piloto e em alguns outros episódios, de Michael Mann, não só um dos mais talentosos realizadores americanos – que já não faz um filme novo desde 2015, o ano de Blackhat: Ameaça na Rede –, mas também o produtor de Miami Vice. Não que as séries tenham muito em comum, tirando o facto de darem uma importância particular ao aspecto visual – mesmo que Mann nunca tenha realmente realizado episódios da série dos anos 1980.

A série de oito episódios estreou-se na passada sexta-feira na HBO Max – um regresso, sendo que Mann tinha feito, há dez anos, Luck para a casa-mãe HBO –, com dois episódios (em vez dos três que saíram no resto do mundo), havendo capítulos novos todas as semanas. Dá logo para ver a diferença que faz ter Mann, alguém extremamente hábil a filmar cidades, especialmente à noite e sob as luzes de néon e pessoas focadas e competentes no seu trabalho, a realizar, tal é a diferença de qualidade do primeiro episódio para os seguintes – não que passe a ser má.

É mais uma história de um homem branco numa cultura estranha, a aprender sobre ela e nem sempre a respeitá-la da melhor maneira. Ao início a medo, com toda a gente a duvidar do seu potencial, o protagonista vai juntado as pistas para uma conspiração elaborada que envolve mafiosos, homicídios – que oficialmente não existem, a não ser que existam testemunhas a dar a cara –, suicídios e dívidas.

No papel de Adelstein está Ansel Elgort, que é, tal como em West Side Story, de Steven Spielberg, quase uma não-presença enquanto actor, algo que chega ao ponto de distrair – mesmo se não pensarmos nas múltiplas alegações, por ele negadas, de abuso e assédio sexual que há contra ele. Ao lado de Elgort na série há nomes como o japonês Ken Watanabe, nomeado para um Óscar em 2004 por O Último Samurai, no papel do polícia Hiroto Katagiri, que foi mentor de Adelstein e o ensinou a navegar este mundo, Rachel Keller como Samantha, uma anfitriã/acompanhante num bar, Rinko Kikuchi, que foi nomeada para um Óscar em 2007 por Babel, como Eimi, chefe de Adelstein no jornal, ou Show Kasamatsu, como Sato, um mafioso de pouca estatura em quem a história se foca. É todo um mundo que existe para além do protagonista.