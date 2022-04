Fusão da Discovery, Warner e HBO: o que significa para os espectadores das guerras do streaming?

Poucos dias antes de nascer mais um gigante do entretenimento nos EUA, um estudo da empresa que mede audiências Nielsen constatava que 46% dos espectadores norte-americanos se sentem assoberbados pela quantidade de novos serviços de streaming e de conteúdos sempre a solicitar a sua atenção — e a sua carteira. Mundo fora, cada vez mais acontecerá o mesmo. Sexta-feira, consumou-se a fusão dos grupos Discovery e WarnerMedia, criando mais um colosso que engloba canais como o TLC ou a Food Network e a HBO, as plataformas de streaming HBO Max, Discovery+ e CNN+ e os estúdios Warner Brothers. Este é mais um passo de concentração de arsenal criativo nas chamadas “guerras do streaming” mas também é mais um agitar da peneira que seleccionará os que ficam quando a despesa de tanta produção, para os canais, e tantas subscrições, para os espectadores, se tornar demasiado pesada.